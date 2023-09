Wende im Fall um Fußballstar Jérôme Boateng, ein Schauspieler, der nachts im Bett von Einbrechern überrascht wird und eine Sammelklage von Star-Autoren gegen ein KI-Unternehmen: Vip Vip, Hurra! Hier kommen die Promi-News, die in dieser Woche für die meiste Aufregung sorgten.

Die Nachricht sorgte am Donnerstag für ein großes Medienecho: Das Bayerische Oberste Landesgericht hat die Verurteilung von Jérôme Boateng wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgehoben. "Das Verfahren gegen den Angeklagten war nicht fair, es war erschreckend unfair", sagte Boatengs Anwalt Leonhard Walischewski.

Nun wird der Prozess neu aufgerollt und mit ihm natürlich auch die Frage: Hat der Fußballstar während eines Streits im Urlaub wirklich nach seiner damaligen Lebensgefährtin mit einer Kühltasche und einem Windlicht geworfen? Oder aber hat diese möglicherweise gelogen und die Anschuldigungen im Kampf um die gemeinsamen Kinder schlicht erfunden? Es gilt - wie eigentlich immer - die Unschuldsvermutung. Boateng, der in den Medien schnell vorverurteilt worden war, hatte die Vorwürfe immer bestritten.

Viel ist in dieser Woche wieder bei unseren Promis los gewesen. Die einen scharwenzelten über das Oktoberfest und drängten sich in überfüllte Festzelte, um überteuertes Bier die durstige Kehle herunterzuschütten, andere, wie der Hollywood-Star Kevin Costner, einigten sich endlich im Rosenkrieg mit der Ex-Frau, und Elyas M'Barek ist Opfer eines Einbruchs in sein Haus auf Ibiza geworden. Gruselige Vorstellung. Vor allem, weil der Schauspieler von den Einbrechern wohl im Schlaf überrascht worden war. Nun wolle er, so heißt es, so schnell wie möglich eine Alarmanlage nachrüsten.

Hollywood legt sich mit künstlicher Intelligenz an

Wir schauen über den Großen Teich. Dort treibt nicht nur die Promis derzeit kaum etwas so um, wie die künstliche Intelligenz und damit einhergehend die Gefahr für das geistige Eigentum. Seit Monaten steht Hollywood still, weil die Autoren streiken. Und weil tatsächlich fast alle vereint an einem Strang ziehen, kommen die Filmfirmen so langsam in die Bredouille. Nichts geht mehr, viele Filmprojekte liegen auf Eis und Produktionen müssen auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Sie ist ganz deutlich zu spüren, die Macht, die entsteht, wenn sich Menschen miteinander solidarisieren. Denn es geht hier um nichts weniger als ihre berufliche Existenz. Vor nicht allzu langer Zeit war eine Software wie ChatGPT noch Zukunftsmusik, inzwischen muss man dem Bot einfach nur sagen: "Schreibe mir ein Drehbuch im Stil von J.K. Rowling." Keine zwei Minuten später ist das Ergebnis da. Mit Blick darauf, bald schon nicht mehr gebraucht zu werden, scheint es wie blanker Hohn, wenn es heißt, man solle derlei KI-Tools als spannende Chance und Ergänzungen zur eigenen Kreativität sehen.

Nun hat eine Gruppe von 17 Autoren, darunter auch der preisgekrönte Schriftsteller John Grisham sowie der Science-Fiction- und Fantasy-Autor George R. R. Martin, Klage gegen das KI-Unternehmen OpenAI eingereicht. Der Vorwurf: "Systematischer Diebstahl in großem Stil". Werke und geistiges Eigentum sind in höchstem Maße schützenswert. Denn wenn Urheberrechte ausgehebelt werden, so die Geschäftsführerin der Authors Guild, Mary Rasenberger, drohe das Ende der literarischen Kultur.

Ganz und gar nicht kulturell, sondern in der Tat ziemlich widerlich hat sich wieder einmal ein Zögling unserer Reality-TV-Branche aufgeführt. In den sozialen Medien inszeniert Henrik Stoltenberg sich gern als netter Typ von nebenan. So posierte er etwa für Fotos auch schon mal splitterfasernackt auf einem Pferd. Nun muss der Enkel des ehemaligen Verteidigungsministers Gerhard Stoltenberg 15.000 Euro Strafe zahlen, weil er Nazi-Parolen aus dem Fenster seiner Kölner Wohnung gegrölt hatte. Das Urteil: Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole.

RTL reagierte prompt, als die Taten des Sprücheklopfers bekannt wurden und beendete jegliche Zusammenarbeit mit dem Reality-TV-Darsteller. Man sollte ihm zugutehalten, dass ihm das Geschehene leidtut. Alles einfach auf den Suff zu schieben, ist allerdings auch eine ziemlich billige Ausrede.

Und was war sonst so los die Woche?

Anscheinend gibt es jede Menge Stress zwischen Prinz William und seiner Frau Kate. Die britische Regenbogenpresse überschlug sich mal wieder mit Schlagzeilen. Angeblich hat ein Insider die Journalisten mit dubiosen Informationen über die Geschehnisse hinter den Palastmauern gefüttert. Von lauten Streitereien ist da die Rede, von einer Bilderbuch-Ehe gar, die lediglich für die Öffentlichkeit inszeniert würde. Kinder, Zank kommt in den besten Familien vor! Hier aber gleich über eine Trennung zu spekulieren, ist für die Klatschblätter ein gefundenes Fressen.

Die schönsten Nachrichten kommen wie immer zum Schluss und dürften wohl vor allem die "Sommerhaus"-Fans erfreuen. Die Kandidaten der aktuellen achten Staffel der beliebten RTL-Show, Pia Tillmann und Zico Banach, werden Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes. Na, dann: Herzlichen Glückwunsch! Bis nächste Woche!