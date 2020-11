20 Verletzte bei Tram-Kollision in Köln

Fahrerin in Lebensgefahr

In der Dom-Metropole Köln stoßen am Morgen zwei Straßenbahnen frontal zusammen. Dabei werden etliche Personen verletzt. Eine 42-Jährige schwebt laut einem Bericht in Lebensgefahr. Der Grund für den Unfall ist noch unklar.

Bei einem schweren Frontalzusammenstoß zweier Straßenbahnen in Köln sind mindestens 20 Menschen verletzt worden. Dabei handelte es sich unter anderem um die 42 Jahre alte Fahrerin einer der beiden Bahnen, wie die Stadt mitteilte. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrer Kabine befreit werden und kam schwer verletzt in eine Klinik. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher berichtet, schwebt die Frau in Lebensgefahr.

Auch der 57 Jahre alte Fahrer der anderen Linie trug schwere Verletzungen davon. Die Passagiere kamen glimpflicher davon. 13 leichtverletzte Fahrgäste seien in eine Klinik gebracht worden, teilte die Stadt mit. Weitere elf wurden an der Unfallstelle versorgt.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr in der Kölner Innenstadt. Die Bahnen krachten den Angaben zufolge frontal gegeneinander und sprangen aus den Gleisen. Eine der beiden Bahnen sei zuvor abgebogen, statt auf ihrer Route weiter geradeaus zu fahren. Ob ein technischer Defekt die Ursache ist oder menschliches Versagen Auslöser des Unfalls war, ist noch unklar. Eine Polizeisprecherin sagte, der Hergang werde noch untersucht.