Frontalcrash in Rheinland-Pfalz

Frontalcrash in Rheinland-Pfalz 23-Jähriger baut Unfall, drei Tote

Unfall im Westerwaldkreis: An beiden Autos entstand Totalschaden.

In Rheinland-Pfalz baut ein 23-Jähriger einen schweren Unfall - zwei Frauen und ein junger Mann, die bei ihm mitfuhren, sind tot.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz sind drei Menschen ums Leben gekommen, drei weitere wurden schwer verletzt. Aus bislang unbekannten Gründen war ein 23-Jähriger mit seinem Wagen am Mittwochabend in Hilgert auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit.

Dabei stieß das Auto mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Zwei Frauen im Alter von 21 und 53 Jahren, die mit ihm im Auto saßen, starben noch an der Unfallstelle, wie die Polizei Koblenz auf ntv.de-Nachfrage mitteilte. Der Beifahrer des Unfallfahrers starb bald darauf. Er war 19 Jahre alt. Der Fahrer überlebte den Unfall.

Die beiden Insassen im entgegenkommenden Auto, ein Kompakt-SUV, überlebten den Unfall schwer verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße 307, die Straße war infolge für mehrere Stunden voll gesperrt.