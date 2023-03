(Foto: New York State Department of Economic Development)

Seit den 1970er Jahren wirbt New York mit dem inzwischen legendären "I ♥ NY" für sich. Nun wird das Logo modernisiert und soll für eine neue Zeit und den aktuellen Zeitgeist stehen. Das trifft jedoch nicht nur auf Zustimmung.

Mit guter Werbung ist es manchmal nicht so einfach, einer der erfolgreichsten Werbesprüche der Welt dürfte aber "I ♥ NY" sein. Ganz wichtig dabei ist, dass für die Liebe ein Herz steht. Seit Ende der 1970er Jahre gibt es den Slogan, hinter dem sich New Yorker und New Yorkerinnen ebenso wie die vielen Touristen der Stadt versammeln konnten. Die Souvenir- und Nippes-Industrie hat ihn milliardenfach auf T-Shirts, Tassen, Regenschirme, Handyhüllen und wer weiß, was noch alles, gedruckt.

Das neue Logo. (Foto: New York State Department of Economic Development)

Nun entschloss sich die Stadt, ihren berühmten Werbespruch zu modernisieren. Eine "Koalition aus gewählten Amtsträgern und 'Community-Partnern'" habe die neue Kampagne mit dem Zeichen "We ♥ NYC" vorgestellt, berichtet die "New York Times" (NYT). Die Kampagne solle helfen, die Spaltung und die Negativität zu überwinden, die mit der Pandemie einhergingen, wird die Präsidentin und Geschäftsführerin der Partnerschaft für New York City, Kathryn Wylde, zitiert.

Das "I ♥ NY"-Logo wurde von dem Designer Milton Glaser entworfen, der es während einer Taxifahrt mit einem Buntstift auf der Rückseite eines Briefumschlags entwarf. Glaser starb 2020. Für das neue Logo war Graham Clifford Designer und Art Director. Er sagte, es sei seine Idee gewesen, dem Logo "eine modernere Note zu verleihen".

Neue Schrift, weniger Herz?

Glaser hatte mit seinem Entwurf genau den richtigen Ton getroffen. (Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx)

"Wir wollten auf die ursprüngliche Marke Bezug nehmen, sie aber in eine andere Richtung lenken", zitierte ihn die NYT, und zwar mit einer Schriftart, die derjenigen auf den U-Bahn-Schildern nachempfunden ist. "Die U-Bahn ist das Herz der Stadt", so Clifford. Dort säßen "Wall-Street-Typen" neben Bauarbeitern. "Es ist ein Ort, an dem man alle zusammenbringen kann, und wir sind uns dessen bewusst".

Bei den New Yorkerinnen und New Yorkern stößt das neue Logo allerdings nicht nur auf Begeisterung. In sozialen Medien gab es viele Kommentare, die es als hässlich und seelenlos beschreiben. Viele vermissten die Serifen des ursprünglichen Schriftzugs und beklagten das aus ihrer Sicht schlechte Design. Das neue Motiv habe nicht die ästhetische Schlichtheit und Eleganz des Glaser-Designs, sondern sei auch verwirrend. Denn es lasse sich "We NYC ♥" lesen und das ergebe keinen Sinn. Zu allem Überfluss funktionierte auch die Website der Kampagne zunächst nicht.

Gouverneurin Kathy Hochul betont dennoch die neue Botschaft, die mit dem neuen Motiv verbunden ist. "'I Love New York' war eine Botschaft an den Rest der Welt", sagte sie. "'We Love New York City' ist eine Botschaft an alle, an die Menschen, die hiergeblieben sind, die nie aufgegeben haben, die daran glauben, dass New York Citys größte Tage noch bevorstehen."