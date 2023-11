Von Sturmtief "Fred" sind nur noch Reste übrig, zum Wochenstart erwartet die Menschen in Deutschland windiges und wechselhaftes Wetter. Sogar ein Hauch von Winter ist schon dabei.

Sturmtief "Fred", das international den Namen "Domingos" trägt, hat seinen Höhepunkt überschritten. Im Südwesten Europas erreichte es Spitzenböen jenseits der 150 Kilometer pro Stunde (km/h). Derzeit zieht das Tief mit seinen Ausläufern über Deutschland hinweg und bringt auch bei uns sehr windiges bis stürmisches und mitunter nasses Wetter. Die heftigsten Böen vermeldete hierbei der Hochschwarzwald mit über Tempo 140 - also ebenfalls volle Orkanstärke.

ntv-Meteorologe Björn Alexander. (Foto: Privat)

Zu Beginn der neuen Woche liegt "Fred" dann über Nordeuropa, und damit strömt weiterhin feuchte und eher kühle Luft zu uns. Eine Gemengelage, in der der Winter jetzt nennenswertere Gehversuche startet. In den Alpen mit zum Teil kräftigen Schneefällen - insbesondere in den höheren Lagen oberhalb von rund 1500 Metern.

Außerdem sorgt der Sturm für Verfrachtungen des frisch gefallenen Schnees, was wiederum die Lawinengefahr deutlich zugespitzt hat. In den Hochlagen ist sie in den betroffenen Regionen gebietsweise erheblich, teilweise sogar schon groß. Das bedeutet Stufe 3 bis 4 von 5.

Zum Wochenanfang wird sich die Situation etwas entspannen. Grundsätzlich will der Bergwinter aber bleiben und sich zudem auch noch weiter abwärts bewegen. Zum Ende der Woche zeigt ein Teil der Wettermodelle auf den Bergen vom Sauerland über den Harz bis zum Erzgebirge und Richtung Bayerischer Wald, Schwarzwald sowie Alpenvorland dünne Schneedecken. Und auch im Flachland könnten sich vielleicht schon mal nasse Flocken untermischen. Hier die Details.

Nacht zum Montag: Sturm und Gewitter mit im Rennen

Nachts kühlt es auf 10 bis 6 Grad Celsius ab - Richtung Alpen wird es frostig. Dabei ist es nach wie vor windig mit Sturmböen im Bergland. Wettertechnisch geht es bei den Nordlichtern mit Regen weiter, der lokal von Blitz und Donner begleitet wird. Sonst erwarten uns indes nur wenige Schauer, im Südosten klart der Himmel sogar zeitweise auf.

Montag: Wechselhaft und windig in die neue Woche

Der Montag bringt im Tagesverlauf wiederholt Schauer, gepaart mit aufgelockerten Abschnitten. Trüber bleibt es im Norden, während der Südosten - nach den Aufklarungen in der Nacht auch tagsüber länger trocken und zeitweise sonnig in die neue Woche startet. Das Ganze bei windigen bis stürmischen 8 bis 14 Grad. Auf den Gipfeln sind weiterhin Sturmböen drin.

Dienstag: Aprilwetter in der Verlängerung

Neben aufgelockerten Abschnitten ziehen im Tagesverlauf einzelnen Schauer auf. Am meisten Sonne bekommt der Süden - allerdings sind hier auch lokale Gewitter drin. Die Temperaturen bringen es auf 7 bis 13 Grad.

Mittwoch: Erst freundlich, dann neuer Regen

Die gute Nachricht: Zunächst ziehen die meisten Regenschauer ab. Die schlechte Nachricht: Nachmittags rückt aus Westen bereits der nächste Regen nach. Einzig an der Küste bleibt es ganztägig durchwachsen. Dazu 6 bis 12 Grad. Vor allem an der See und Teilen des Westens weht wieder ein teils stürmischer Südwestwind.

Donnerstag: Später häufiger trocken, mit Lichtblicken

Der Tag beginnt verbreitet mit Schauern, die sich später auf den Süden und den Nordwesten konzentrieren. Sonst bessert sich das Wetter im Tagesverlauf und bringt bei maximal 7 bis 12 Grad auch etwas Sonne mit. Auf den Bergen windet es weiterhin.

Freitag und am Wochenende: Kühler mit Optionen auf Flocken

Die Unsicherheiten werden größer, die Chancen auf Schnee wachsen wahrscheinlich aber. Denn grundsätzlich wollen die Wettercomputer einen weiteren Abwärtstrend der Temperaturen. Bis zum Sonntag erwarten uns demnach kaum mehr als 2 bis um die 10 Grad. Da gleichzeitig weitere Wolken samt Niederschlägen übers Land ziehen, dürfte es fürs Bergland locker für Schnee oder Schneeregen reichen. Und selbst in tieferen Lagen könnten sich - je nach Wettermodell - mal einzelne Flocken untermischen.