Panorama

140.000 Euro für Alwine: Brandenburger Dorf bei Auktion verkauft

Das Mindestgebot wurde am Ende übertroffen: Ein anonymer Bieter erwirbt bei einer Auktion eine kleine Ortschaft in Brandenburg. Dazu gehören mehrere Wohnhäuser und Nebengebäude. Was mit dem Ort passiert, ist aber unklar.

Ein Dorf unter dem Hammer: Die brandenburgische Ortschaft Alwine ist für 140.000 Euro versteigert worden. Bei der Auktion in Berlin gab ein anonymer Käufer über Telefon das einzige Gebot für das Dorf mitten in einem Wald ab. Die Siedlung wird von 15 Mietern bewohnt.

Zur Versteigerung stand das gesamte 16.000 Quadratmeter große Areal mit einer schleifenförmigen Dorfstraße, neun Wohnhäusern, mehreren Nebengebäuden sowie zehn Schuppen und Garagen. Das Mindestgebot lag bei 125.000 Euro.

"Viele Interessenten haben sich bei uns erkundigt, auch aus dem Ausland", sagte Matthias Knake vom Auktionshaus Karhausen. Die Wohnungen seien einfach ausgestattet und würden mit Einzelöfen beheizt. Es seien Feuchtigkeits- und Fassadenschäden vorhanden.

Alwine ist Teil der Stadt Uebigau-Wahrenbrück rund 100 Kilometer südlich von Berlin. Einkaufsmöglichkeiten gibt es in dem kleinen Dorf nicht. Die einzige Buslinie in der näheren Umgebung fährt an der Siedlung ohne Halt vorbei. Alwine gehörte zu DDR-Zeiten zu einer Brikettfabrik, die nach der Wende geschlossen wurde.

2001 kauften zwei Brüder die Siedlung zum symbolischen Preis von einer Mark. Einer von ihnen starb nun, weshalb es zu der Auktion kam. Vor Ort gab es Kritik daran: "Die Schwächsten unserer Gesellschaft werden zum Spekulationsobjekt", kritisierte Andreas Claus, Bürgermeister von Uebigau-Wahrenbrück. Er hatte aus den Medien von dem Verkauf erfahren.

Die Stadt gab kein Gebot bei der Versteigerung ab. Über die Identität des Käufers ist derzeit nichts bekannt. Bürgermeister Claus lädt den Käufer schon jetzt ins Rathaus ein: "Wir können versuchen, etwas zu entwickeln - mit den Leuten gemeinsam, nicht gegen sie." Aber große Hoffnung hat er nicht: "Die große Befürchtung ist, dass hier nichts passiert."

Quelle: n-tv.de