Bisher ist in der EU noch kein Corona-Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen.

Die Europäische Arzneimittelbehörde will nun doch früher als erwartet darüber entscheiden, ob Kinder ab fünf Jahren geimpft werden können. Die Dosis wird dabei wohl geringer ausfallen als bei Erwachsenen.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will voraussichtlich bereits Ende nächster Woche über die Zulassung des Corona-Impfstoffes von Pfizer/Biontech für Kinder ab fünf Jahren entscheiden. Die Prüfung der Daten gehe sehr gut voran, erklärte die EMA in Amsterdam. Zuletzt hatte die Behörde noch erklärt, bis Weihnachten darüber entscheiden zu wollen.

Der Impfstoff ist in der EU bisher nur für Menschen ab 12 Jahren zugelassen. Zunächst hatte die EMA eine Entscheidung bis zum Jahresende angekündigt. Bisher ist in der EU noch kein Corona-Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen. In Israel und den USA dürfen Kinder ab fünf Jahre bereits mit dem Pfizer/Biontech-Präparat geimpft werden.

Die Hersteller Biontech und Pfizer hatten im Oktober beantragt, dass ihr Präparat auch für Kinder von fünf bis elf zugelassen werden sollte. Der US-Hersteller Moderna beantragte die Erweiterung der Zulassung seines Impfstoffes für Kinder von sechs bis elf Jahren in der EU.

In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) für unter 30-Jährige seit Mittwoch nur noch Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer. Die STIKO begründete ihre aktualisierte Impfempfehlung mit einer neuen Datenlage: Demnach wurden bei Jungen und jungen Männern sowie Mädchen und jungen Frauen bei Verwendung des Moderna-Impfstoffs häufiger Herzmuskelentzündungen festgestellt als beim Biontech-Impfstoff.

Der Virologe Christian Drosten hatte die Impfung von Kindern als Teil eines Maßnahmen-Mix befürwortet. Durch Boostern, konsequentes Einhalten von 2G und die absehbare Impfung für Kinder ab fünf Jahren werde sich die Inzidenz und damit auch die Zahl schwerer Erkrankungen schrittweise reduzieren, sagte Drosten.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte bereits Ende Oktober eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren erteilt. Als Dosis für diese Altersgruppe empfahl die Behörde zehn Mikrogramm. Für Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene sind 30 Mikrogramm vorgesehen.