Seit Ostermontag treibt ein havariertes Frachtschiff vor Norwegens Küste, geladen hat es unter anderem 350 Tonnen Schweröl. Wegen schlechten Wetters wird die Bergung zunächst auf Donnerstag verschoben. Doch nun muss es doch schneller gehen.

Ein heftig im Nordmeer schwankendes Frachtschiff soll nun doch schon so schnell wie möglich aus seiner misslichen Lage auf offener See geholt werden. Es bestehe die Gefahr, dass die "Eemslift Hendrika" im Laufe der Nacht auf Land stoße, teilte die norwegische Küstenverwaltung am späten Mittwochabend mit. Die Bedingungen hätten sich am Nachmittag und Abend verändert, weshalb man sich Sorgen mache, dass der verlassene und antriebslose Frachter nicht auf dem zuvor berechneten Weg dahintreibe, erklärte Bereitschaftsdirektor Hans-Petter Mortensholm.

Nach Angaben der Behörde wird noch am späten Abend ein Versuch unternommen, das Schiff abzuschleppen. Parallel bereite man sich auf das schlimmste Szenario vor, dass die "Eemslift Hendrika" auf Grund laufe. Es seien bereits Ressourcen zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen mobilisiert worden. In der Region gebe es besonders verletzliche Naturgebiete, und man wolle nicht, dass diese der Belastung einer Ölverschmutzung ausgesetzt würden, so Mortensholm.

Panorama 15 Meter hohe Wellen Hubschrauber evakuiert Frachter-Besatzung in Norwegen Zwei Schlepper waren in der Nacht bei dem Schiff eingetroffen. Sie sollten den Frachter laut Plan eigentlich im Laufe des Tages an Land ziehen. Das wurde jedoch wegen schlechten Wetters im Einsatzgebiet am Nachmittag zunächst auf den Donnerstag verschoben. Zu dem Zeitpunkt hieß es noch, das Risiko sei sehr gering, dass das Schiff auf Grund laufe.

Um den Frachter abzuschleppen, müssen Einsatzkräfte von einem Hubschrauber aus an Bord des Schiffes gebracht werden, um die Schlepptaus zu befestigen. Um 21.30 Uhr erklärte die Verwaltung, dass das Bergungspersonal nun an Bord gelangt sei. Das Schiff trieb bis dahin rund zehn Seemeilen (18,5 Kilometer) von der Küste entfernt. Die Küstenverwaltung hatte errechnet, dass es im Laufe von rund acht Stunden auf Land driften könnte. Die Schlepper sind von der Reederei von der niederländischen Bergungsgesellschaft Smit Salvage gechartert worden. Smit Salvage ist eine Tochterfirma des Bergungsunternehmens Boskalis, das sich zuletzt auch um die Bergung der "Ever Given" im Suezkanal gekümmert hatte.

Die 112 Meter lange "Eemslift Hendrika" der niederländischen Reederei Amasus Shipping war auf dem Weg von Bremerhaven nach Kolvereid an der norwegischen Küste. Am Ostermontag hatte sie bei schlechtem Wetter und heftigem Wellengang Schlagseite bekommen, nachdem sich Teile der Fracht verschoben hatten, und ein Notsignal abgesetzt. Die Besatzung wurde noch am Montag per Hubschrauber von Bord geholt. Am späten Montagabend verlor das Schiff dann seine Antriebskraft. Der Frachter hat rund 350 Tonnen Schweröl und 50 Tonnen Diesel an Bord.