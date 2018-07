Panorama

Temperaturrekorde in Deutschland: Hitzewelle erreicht neuen Höhepunkt

Von Björn Alexander

Der Sommer hat Deutschland weiter fest im Griff. Auf Sylt fällt eine Jahrzehnte alte Höchstmarke. Vielerorts steigt das Quecksilber über die 38-Grad-Marke. Und das könnte heute alles getoppt werden. Dazu ziehen Gewitter auf.

Der Jahrhundert-Sommer erreicht heute seinen vorläufigen Höhepunkt. Bereits gestern wurden etliche Temperaturrekorde geknackt - besonders im Norden und Westen, wo gleichzeitig auch der Hitzepol lag und liegt. Neue Rekorde für das letzte Juli-Drittel gab es unter anderem in Essen (35,6 Grad), am Köln-Bonner Flughafen (36,3 Grad) oder in Kleve am Niederrhein (37,4 Grad).

Auch auf den Nordseeinseln ist es rekordwarm. In List auf Sylt wird seit 1937 gemessen. Der alte Rekord stammt bereits aus dem Jahre 1941 und wurde gestern um mehr als ein Grad übertroffen: von 31,6 Grad ging es auf 32,8 Grad. Am heißesten war es aber in Neuss bei Düsseldorf sowie in Sankt Augustin bei Bonn mit 38,3 Grad. Dicht gefolgt von Grevenbroich, Koblenz, Duisburg-Baerl, Krefeld, Lingen oder Marl - allesamt mit Spitzentemperaturen um die 38 Grad.

Und auch heute geht es heiß weiter. Mal abgesehen vom Südosten und der Eifel, wo der Tag mit 15 bis 19 Grad startet, ist es bereits in der Früh tropisch mit 20 bis 24 Grad. Tagsüber erreichen die Temperaturen dann nahezu überall 30 Grad und mehr. Die höchsten Temperaturen bekommt auch heute wieder der Westen zu spüren. Hier liegen die Marken wohl abermals bei um die 38 Grad. Etwas weniger heiß ist es nur im Alpenvorland, auf den ostdeutschen Mittelgebirgen und im Seewind an der Ostsee bei 26 bis 29 Grad.

Wettertechnisch bleibt es hierbei im Westen sehr sonnig, während in Richtung Osten sowie am Schwarzwald später gelegentlich Hitzegewitter aufkommen. Diese sind mitunter kräftig und können auch von Starkregen begleitet sein.

In der Nacht geht es dann für die meisten von uns sternenklar weiter. Optimale Bedingungen also für die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Zumal auch die sehr warmen Temperaturen zum Draußensitzen einladen. Ein paar kompaktere Wolken sind hierbei lediglich im Südosten sowie zwischen der Eifel und dem Niederrhein nicht auszuschließen.

Das Wochenende bringt uns dann ebenfalls teils schwere Gewitter und damit setzt sich auch mal weniger heiße Luft durch. Hier finden Sie die Details.

Quelle: n-tv.de