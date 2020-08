16 infiziert, 160 in Quarantäne Hochzeit in Hessen wird zum Corona-Hotspot

Zahlreiche Menschen stecken sich bei einem Familienfest mit dem Coronavirus an. Der Kreis Groß-Gerau rechnet damit, dass die Zahl der Infizierten noch weiter steigt. Erste Konsequenzen gibt es bereits jetzt unter anderem für eine Schulklasse.

Nach einer Hochzeitsfeier im hessischen Kreis Groß-Gerau am Wochenende sind mittlerweile 16 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. 160 Menschen seien in Quarantäne, erklärte das Gesundheitsamt des Kreises. Viele von ihnen seien von selbst zu einem Testzentrum gegangen, allerdings liegen noch nicht alle Ergebnisse vor.

"Wir hoffen, dass wir nicht über 35 kommen", sagte der Gesundheitsdezernent des Kreises, Walter Astheimer, mit Blick auf die Inzidenz. Diese ist eine wichtige Kennziffer für die Entwicklung der Pandemie. Sie gibt Auskunft über die Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Bei einem Wert von 35 wäre die nächste Eskalationsstufe erreicht, die mit schärferen Maßnahmen verbunden ist, wie der Hessische Rundfunk berichtet.

Astheimer sagte, es seien bereits am Montag Maßnahmen ergriffen worden, nachdem die Zahl der Neuinfektionen gestiegen war. Unter anderem gelte im Kreis eine Maskenpflicht in Schulen auch während des Unterrichts. Wegen der Hochzeitsfeier sei mittlerweile auch eine Schulklasse in Mörfelden-Walldorf in Quarantäne, weil der Lehrer Gast auf der Feier war und positiv getestet wurde.

Ein Team von acht Leuten sei derzeit dabei, rund um die Uhr Infektionsverläufen nachzugehen. Es würden noch mehr positive Tests erwartet, und auch Kontaktpersonen nach dem Hochzeitsfest müssten gegebenenfalls in Quarantäne.