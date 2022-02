Auch in anderen Ländern Europas wütet das Sturmtief. In Polen stürzt ein Kran um und tötet zwei Bauarbeiter, ein weiterer Mann wird von einem Baum erschlagen. Großbritannien erwartet ein noch heftigeres Unwetter für Freitag: Es bestehe eine "Gefahr für das Leben".

In Polen ist bei starkem Wind ein Kran auf einer Baustelle umgekippt und hat vier Bauarbeiter verletzt. Zwei der Männer seien im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, wie die Polizei in Krakau mitteilte. Einer von ihnen habe zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Dach eines Neubaus in Krakau gearbeitet, der andere am Boden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 30 Meter hohe Kran von einer Windböe erfasst worden und auf ein fünfstöckiges Gebäude gestürzt. Der Kran war nicht in Betrieb, die Führerkabine unbesetzt.

Die genaue Unglücksursache steht aber noch nicht fest. Die Gebietsverwaltung wies nach dem Unglück die Bauaufsicht an, alle Kräne in der Region zu überprüfen. Ein weiterer Mann wurde im Westen Polens von einem Baum erschlagen, der auf sein Auto stürzte. Ähnlich wie Deutschland ist auch Polen von schweren Orkanböen betroffen. Die Feuerwehr fuhr landesweit bis zum Mittag mehr als 6200 Einsätze.

Auch in Großbritannien und Tschechien verursachte das Sturmtief Stromausfälle und Verkehrsbehinderungen. Mehr als 300.000 Haushalte waren am Donnerstag in Tschechien wegen beschädigter Leitungen ohne Elektrizität. Im Norden Englands waren Tausende Haushalte zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten.

"Gefahr für das Leben"

Für das am Freitag erwartete Sturmtief "Eunice" ist in Großbritannien die seltene Alarmstufe "Rot" ausgerufen worden. Es bestehe "Gefahr für das Leben", erklärte der britische Wetterdienst. "Eunice" ziehe über den Atlantik heran und werde mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern erwartet.

Besonders betroffen sein werden den Vorhersagen zufolge Cornwall, die englische Südwestküste und der Süden von Wales - für all diese Regionen wurde die Warnstufe "Rot" ausgegeben. Laut Wetterdienst wird "extrem starker Wind" erwartet. Es drohten "gefährliche Zustände", unter anderem könnten Häuserdächer abgedeckt, Bäume entwurzelt und Stromleitungen zerstört werden.

Die britische Regierung berief ein Krisentreffen ihres Notfallkomitees ein. Dabei sollte es auch um die Folgen des Sturmtiefs gehen, das am Mittwoch in Schottland und im Norden von England für weitreichende Stromausfälle gesorgt hatte. In Deutschland hatte der Sturm zu großflächigen Störungen im Bahnverkehr geführt, in Niedersachsen wurde ein Autofahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen. Auch in Irland warnten die Behörden wegen "Eunice" vor "schwerem und Schäden verursachenden Wind".