Sexuelle Übergriffe in Klinik Landgericht verurteilt Putzkraft zu mehrjähriger Haftstrafe

Im Frühling ereignen sich am Klinikum Lippe in Lemgo zahlreiche sexuelle Übergriffe. Dort vergreift sich eine Putzfachkraft an mehreren Patientinnen. Nun verkündet das zuständige Gericht das Urteil.

Wegen sexueller Übergriffe auf hochbetagte Klinikpatientinnen hat das Landgericht Detmold in Nordrhein-Westfalen eine Putzkraft zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Richterinnen und Richter sahen es nach Angaben einer Gerichtssprecherin als erwiesen an, dass sich der Angeklagte an vier Frauen im Alter von 87 und 88 Jahren verging.

Die Vorfälle ereigneten sich zwischen März und April im Klinikum Lemgo, wo der Angeklagte als Reinigungsfachkraft beschäftigt war. Er fasste den in ihren Betten liegenden Patientinnen laut Urteil jeweils unter das Nachthemd und begrapschte sie an den Brüsten oder im Intimbereich. Die vier Geschädigten waren vom Verhalten des Angeklagten derart überrumpelt, dass sie sich nicht wehren konnten.

Einen wegen Wiederholungsgefahr erlassenen Haftbefehl hob das Gericht nach Angaben der Sprecherin wieder auf. Der Beschuldigte kam deshalb zunächst wieder auf freien Fuß. Seine Haftstrafe muss er erst dann antreten, wenn das Urteil rechtskräftig geworden ist.