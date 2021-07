In Bremen ist eine Angestellte einer Geldtransportfirma spurlos verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau untergetaucht ist, nachdem sie mehrere Millionen Euro bei der Firma gestohlen hat. Nach ihr wird nun öffentlich gefahndet.

In Bremen soll eine Mitarbeiterin einer Geldtransportfirma mehrere Millionen Euro bei ihrem Arbeitgeber gestohlen haben. Wie die Ermittler erst jetzt mitteilten, kam es bereits Mitte Mai vor dem Pfingstwochenende zu dem Diebstahl. Die Polizei startete eine öffentliche Fahndung nach der 28-Jährigen. Eine mutmaßliche Gehilfin sei bereits ermittelt und festgenommen worden.

Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach der Mitarbeiterin (Foto: Polizei Bremen)

Die genaue Höhe des gestohlenen Betrags bezifferte die Polizei nicht. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sprach von einem Millionenschaden. Laut "Weser Kurier" sollen es acht Millionen Euro sein. Nach Angaben der Ermittler war die Tatverdächtige in dem Unternehmen dafür zuständig, durch Kunden bestellte Gelder zu verpacken und sie per Sicherheitstransport zustellen zu lassen. Am 21. Mai habe sie mehrere mit Geld gefüllte Sicherheitstaschen in einem Rollcontainer entwendet und sich anschließend krankgemeldet.

Der Fehlbetrag sei aber erst einige Tage später festgestellt und von der Firma angezeigt worden. Nach dem bisher ermittelten Tatablauf habe die Frau den Rollcontainer mit dem Geld in einen Mietwagen geladen, an dem sich kurz vor dem Gelddiebstahl gestohlene Kennzeichen befanden. Der Mietwagen selbst sei wieder zur Mietwagenfirma in Berlin-Spandau zurückgebracht worden.

Laut der Sprecherin der Staatsanwaltschaft habe es zwischenzeitlich Hinweise gegeben, wonach die 28-Jährige ins Ausland geflüchtet sei. Wo sich die Frau derzeit aufhalte, sei aber unklar. Die Ermittler hoffen daher auf Hinweise aus der Bevölkerung. Bei einer Verurteilung wegen schweren Diebstahls drohen ihr bis zu zehn Jahre Gefängnis. Gegen die Gehilfin sei ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden.