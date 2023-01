In Australien ist zurzeit Sommer. Besonders jetzt besuchen viele Surfer und Badegäste den Palm Beach in Sydney. Als sich jedoch ein Dutzend Hammerhaie vor dem beliebten Strand tummeln, lösen die Behörden Alarm aus. Erst 2022 kam ein Schwimmer bei einem Hai-Angriff ums Leben.

Schreckmoment an einem beliebten Strand in Sydney: Nachdem ganz in der Nähe des Palm Beach mehr als ein Dutzend Hammerhaie gesichtet wurden, haben die Behörden Alarm ausgelöst - und alle Badegäste im Wasser aufgefordert, schnellstens an Land zu kommen. Der Strand wurde zunächst geschlossen, wie der Sender 9News berichtete. Die Haie drehten demnach nur etwa 200 Meter vor der mit Flaggen gekennzeichneten Badezone ihre Runden. In Down Under ist gerade Sommer.

In den Gewässern von Australien tummeln sich drei Arten von Hammerhaien. Allerdings gilt Experten zufolge nur der Große Hammerhai mit einer Größe von bis zu sechs Metern als gefährlich für den Menschen. Angriffe sind jedoch relativ selten.

Um welche Art es sich am Palm Beach handelte, war zunächst unklar. Der malerische Strand liegt eine gute Autostunde nördlich von Sydneys Stadtzentrum. Von den Einwohnern liebevoll "Palmy" genannt, wird er auch oft als Kulisse für Film und Fernsehen genutzt.

Erste tödliche Hai-Attacke seit 1963

Im Meer vor Sydney ist 2022 zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein Schwimmer von einem Hai getötet worden. Der Angriff ereignete sich im südöstlichen Vorort Little Bay. Ein Augenzeuge sagte dem Sender 9News, er habe Schreie gehört und einen mehr als vier Meter langen Weißen Hai im Wasser gesehen. Ein Fischer, der in der Nähe auf einem Felsen stand, berichtete, der Angriff habe sehr lange gedauert. "Der Hai hat einfach nicht aufgehört. Es war schrecklich." Nach Angaben der Zeitung "Sydney Morning Herald" handelte es sich um die erste tödliche Hai-Attacke in der Millionenmetropole Sydney seit 1963.

Schwere Verletzungen durch Hai-Attacken kommen allerdings hin und wieder vor. Erst 2021 haben zwei Teenager - ein 15-jähriges Mädchen und ein 16-jähriger Junge - im Südosten Australiens eine Hai-Attacke knapp überlebt.