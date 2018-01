Panorama

Zu dick zum Einrollen: Zoo setzt übergewichtigen Igel auf Diät

Tierisches Gewichtsproblem: 1,6 Kilogramm bringt Sherman der Igel auf die Waage, als er den Safari-Zoo bei Tel Aviv erreicht - viel zu viel. Um in freie Wildbahn überleben zu können, muss er abspecken. Schuld an seinen Pfunden ist anscheinend Katzenfutter.

Ein stark übergewichtiger Igel ist zur Behandlung in die Wildtier-Klinik des israelischen Safari-Zoos bei Tel Aviv gebracht worden. Das 1,6 Kilo schwere Tier könne kaum noch laufen, sagte der zuständige Tierarzt Jigal Horowitz. Das Problem übergewichtiger Igel sei in den vergangenen Monaten gehäuft aufgetreten, hieß es in einer Mitteilung des Zoos. "Dicke Igel kommen in der freien Natur nicht mehr zurecht, sie haben Probleme bei der Fortbewegung und sind vor allem schutzlos, weil sie sich nicht mehr einigeln können", erklärte Horowitz. Das durchschnittliche Gewicht eines Igels liege normalerweise bei 600 bis 900 Gramm.

Schwergewicht Sherman hatte sich nach Angaben des Zoos von Katzenfutter ernährt, das Anwohner ausgelegt hatten. Mit einer besonderen Igel-Diät soll er jetzt abspecken, damit er sich wieder einrollen kann, und dann in die Freiheit zurückkehren.

