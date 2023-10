Die israelische Armee tötet die meisten auf israelisches Gebiet eingedrungenen Terroristen und befreit zahlreiche Geiseln. Zuvor gelingt es der Hamas allerdings, eine größere Zahl von Soldaten und Zivilisten in den Gazastreifen zu entführen. Unter den Verschleppten sollen auch mehrere Deutsche sein.

Das Auswärtige Amt prüft, ob auch deutsche Staatsbürger bei den Terrorangriffen der Hamas in Israel getötet oder entführt wurden. Mehrere Medien berichten, dass es sich bei einer in einer Videoaufnahme aus dem Gazastreifen zu sehenden, leblos auf einem Hamas-Fahrzeug liegenden Person um eine Deutsche handle. Laut "Bild"-Zeitung haben Familienangehörige die junge Frau unter anderem anhand eines Tattoos identifiziert. Auf einem weiteren Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, berichtet die Mutter der 30-Jährigen, ihre Tochter sei "mit einer Terroristengruppe im Süden Israels entführt worden. Die Frau hält einen Personalausweis in die Kamera, der der Entführten gehören soll. "Ich bitte um jede Hilfe, um alle Neuigkeiten", sagt die Mutter.

Die junge Frau soll sich auf einem Musikfestival in Israel unweit der Grenze zum Gazastreifen aufgehalten haben, als die Hamas am Samstagmorgen mit einem großangelegten Terrorangriff Israel überraschte. Ob sie noch lebt, ist unklar. Den Angaben zufolge wohnt die Mutter mit ihrer Tochter in Israel. Sie stammen demnach aus Ravensburg in Baden-Württemberg.

Mutter mit Kindern entführt

Laut "Bild" soll auch eine zweite deutsche Frau gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren Kindern von der Hamas in den Gazastreifen entführt worden sein. Der Ehemann der Entführten bestätigte demnach gegenüber der Zeitung, dass seine Frau und deren Mutter die deutsche Staatsbürgerschaft besäßen. Auch der Lebensgefährte seiner Schwiegermutter sei in den Gazastreifen verschleppt worden.

Das Auswärtige Amt äußerte sich zu den Berichten bislang nicht. Das Ministerium in Berlin und die deutsche Botschaft in Tel Aviv stünden mit den israelischen Behörden in engem Austausch, um aufzuklären, ob und inwiefern deutsche Staatsangehörige betroffen seien, hieß es. Die Lage in Israel und den palästinensischen Gebieten sei weiterhin unübersichtlich. Zu konsularischen Einzelfällen und Geiselnahmen deutscher Staatsangehöriger äußere sich die Bundesregierung grundsätzlich nicht.

Im Zuge ihres Angriffs haben Hamas-Kämpfer in Israel Hunderte Menschen, darunter zahlreiche Zivilisten, getötet. Dutzende wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israels Armee bestätigte, dass sich eine "substanzielle Zahl" sowohl von Militärangehörigen und Zivilisten in der Hand der Hamas in Gaza befänden. Eine genaue Zahl ist allerdings nicht bekannt. Weitere Geiseln, mit denen sich Terroristen innerhalb Israels verschanzt hatten, wurden den Armeeangaben zufolge inzwischen befreit.