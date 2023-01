In diesem Haus in Florida ist Bolsonaro untergebracht.

Kurz vor dem Regierungswechsel in Brasilien setzt sich Bolsonaro in die USA ab. Dort wird der rechtsextreme Politiker wegen Bauchschmerzen in eine Klinik eingeliefert. Nach den Krawallen seiner Anhänger denkt der abgewählte Präsident an eine zügige Rückkehr in seine Heimat.

Nach dem Sturm radikaler Anhänger auf das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt Brasília peilt Ex-Präsident Jair Bolsonaro eine vorzeitige Rückkehr aus den USA in sein Heimatland an. "Ich bin gekommen, um bis Ende des Monats zu bleiben, aber ich habe vor, meine Rückkehr vorzuziehen", sagte Bolsonaro "CNN Brasil" nach seiner Entlassung aus einem US-Krankenhaus am Dienstag (Ortszeit). In Brasilien könnte ein Untersuchungsausschuss zu der Aktion seiner Anhänger eingerichtet werden, wie aus einer Mitteilung des brasilianischen Senats hervorging.

Bolsonaro war Anfang der Woche wegen starker Bauchschmerzen in ein US-Krankenhaus eingeliefert worden. Zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit an Neujahr war Bolsonaro mit seiner Familie in die USA geflogen, wo er sich seither im Bundesstaat Florida aufhielt. Das US-Außenministerium wollte den Aufenthaltsstatus von Bolsonaro in den USA nicht kommentieren. Einen Auslieferungsantrag gegen den früheren Staatschef hatte die US-Regierung nach eigenen Angaben jedoch nicht erhalten.

Am Sonntag hatten Bolsonaro-Anhänger den Kongress, den Regierungssitz und den Obersten Gerichtshof in Brasília gestürmt und erhebliche Schäden verursacht. Als Konsequenz wurde gegen den Sicherheitschef der Hauptstadt Haftbefehl erlassen. Ein Richter am Obersten Gerichtshof ordnete am Dienstag die Verhaftung von Anderson Torres an. Torres war unter Bolsonaro Justizminister. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva warf Bolsonaro vor, seine Anhänger zu den Ausschreitungen aufgestachelt zu haben. Der Ex-Präsident wies die Anschuldigungen zurück.

Die Szenen in Brasília erinnerten an die Ausschreitungen am Sitz des US-Kongresses in Washington am 6. Januar 2021. Damals hatten Anhänger des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump das Kapitol gestürmt, in dem die Wahlniederlage des Republikaners gegen Joe Biden offiziell beglaubigt werden sollte.