Konkurrenz für US-Angebot China will Atomkraftwerk in Saudi-Arabien bauen

Um seinen Einfluss im Nahen Osten auszubauen, bewirbt sich China um den Bau eines AKW in Saudi-Arabien. Bei der Entwicklung seines Atomprogramms hatte das Königreich zuerst die USA um Hilfe gebeten. Doch Washington knüpft das an eine Bedingung, im Gegensatz zu Peking.

Saudi-Arabien prüft ein Angebot aus China für den Bau eines Atomkraftwerks im Königreich. Dies sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute saudische Informanten. Damit soll die US-Regierung unter Druck gesetzt werden, Kompromisse bei den Bedingungen für US-Hilfe bei den Atomkraft-Plänen des Landes einzugehen.

Die staatliche China National Nuclear Corp. (CNNC) hat sich um den Bau eines Kernkraftwerks in der saudi-arabischen Ostprovinz nahe der Grenze zu Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten beworben, so die Informanten.

Die USA haben erklärt, dass sie ihre Unterstützung bei Atomkraft in Saudi-Arabien an die Bedingung knüpften, dass Saudi-Arabien sich verpflichtet, das eigene Uran nicht anzureichern oder abzubauen. China, das seinen Einfluss im Nahen Osten ausbauen will, setzt keinerlei solche Bedingungen.

Saudi-Arabien hatte die USA um Hilfe bei der Entwicklung eines zivilen Atomprogramms gebeten. Dies sollte Teil eines möglichen größeren Abkommens sein, das auch eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zu Israel beinhalten würde. Saudi-Arabien erkennt Israel bisher nicht an. Saudi-Arabien bittet die USA auch um Sicherheitsgarantien für das Königreich als Teil eines solchen Abkommens.