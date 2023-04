Nach Treffen in Moskau China will Russland stärker unterstützen

Die Verbindung wird immer enger: Schon beim gemeinsamen Treffen in Moskau loben China und Russland die gute Zusammenarbeit. Nun betont der chinesische Verteidigungsminister die Absicht Chinas, die "multilaterale Koordinierung" noch weiter auszubauen.

China will Verteidigungsminister Li Shangfu zufolge die Zusammenarbeit mit Russland verstärken. Wie der staatliche Sender CCTV News berichtete, soll die Zusammenarbeit auch eine enge strategische Kommunikation zwischen den Streitkräften beider Länder beinhalten. "China ist bereit, mit Russland zusammenzuarbeiten, um neue Beiträge zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stabilität in der Welt und der Region zu leisten", sagte der Minister dem Bericht zufolge.

Li, der am Sonntag in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentraf, sagte zudem, China wolle auch die multilaterale Koordinierung und Zusammenarbeit mit Russland verstärken.

Wir arbeiten "aktiv zusammen"

Am Sonntag hatte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem chinesischen Verteidigungsminister bereits die militärische Zusammenarbeit beider Länder gewürdigt. "Unsere militärischen Abteilungen arbeiten aktiv zusammen, tauschen regelmäßig nützliche Informationen aus, arbeiten auf dem Gebiet der militärisch-technischen Zusammenarbeit zusammen und halten gemeinsame Übungen ab", sagte während des Treffens in Moskau.

Übungen der Boden-, See- und Luftstreitkräfte habe es im Fernen Osten und in Europa gegeben. Beide Länder haben ihre wirtschaftlichen, politischen und militärischen Beziehungen seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 ausgebaut. China liefert nach eigenen Angaben aber keine Waffen an Russland.

Am Freitag hatte indes ein ukrainischer Beamter gesagt, die ukrainischen Streitkräfte würden in russischen Waffen, die in der Ukraine eingesetzt würden, immer mehr Bauteile aus China finden. Reuters konnte die ukrainischen Angaben nicht unabhängig überprüfen.