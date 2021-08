Wird die Strecke zwischen Kabul und Taschkent heute zum letzten Mal von der Bundeswehr geflogen? Medienberichte weisen auf das schnelle Ende der Evakuierungsflüge hin. Doch wie geht es danach weiter? Die Taliban sprechen von einer "problemlosen" Ausreise auch nach dem Abzug der USA.

Die Evakuierungsflüge der Bundeswehr von Kabul in die usbekische Hauptstadt Taschkent könnten bereits heute enden, wie ARD und "Spiegel" berichten. Damit wäre die Mission schneller beendet als gedacht, denn angesichts des bevorstehenden US-Truppenabzugs am 31. August war zuvor in mehreren Medienberichten noch von Freitag oder Samstag die Rede. Eine offizielle Bestätigung über den genauen Zeitpunkt gibt es seitens der Bundesregierung noch nicht.

Roderich Kiesewetter, Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Auswärtigen Ausschuss, konnte zwar das Datum auch nicht bestätigen, es liege aber auf der Hand, dass die Partner der USA zwei oder drei Tage vor dem Stichtag Ende August aus Afghanistan rausmüssten, wie er im ZDF-"Morgenmagazin" erklärte. Damit afghanische Ortskräfte auch nach dem laufenden Bundeswehr-Einsatz evakuiert werden können, müsse ein Evakuierungsplan mit der Taliban ausgehandelt werden. Genau das forderte auch bereits Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Einem hochrangigen Taliban-Führer zufolge können Afghanen auch in der Zukunft problemlos und in Ruhe das Land verlassen. "Wenn sie für Jobs ins Ausland gehen oder ihr Leben verbessern wollten, können sie später Pässe beantragen, Visa bekommen und über legale Wege das Land verlassen", sagte der Taliban-Vizechef Mullah Jakub in einem auf offiziellen Taliban-Kanälen verbreiteten Audio-Interview. Niemand werde sie daran hindern. So chaotisch auszureisen wie derzeit sei ein Problem für alle Seiten.

Bis zum Morgen hat die Bundeswehr nach Angaben des Verteidigungsministeriums 4654 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Am Vortag wurden demnach mithilfe von fünf Flügen 983 Menschen nach Taschkent gebracht.