Politik

Krisengipfel im Kanzleramt: Engste CDU-Spitze diskutiert Asylstreit

Der Tag der Entscheidung in der Union rückt näher. Montag will sich CSU-Chef Seehofer grünes Licht für Zurückweisungen an der Grenze geben lassen. Heute noch trifft sich Merkel mit der engsten CDU-Führungsspitze. Die Grünen machen indes klar: Sie stehen bereit.

Die engste CDU-Führungsspitze trifft sich am späten Nachmittag zu einem Krisengespräch in Berlin. An dem Treffen, zu dem Kanzlerin Angela Merkel eingeladen hat, sollen neben Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer unter anderem die Ministerpräsidenten Volker Bouffier (Hessen), Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen) und Daniel Günther (Schleswig-Holstein) teilnehmen.

Zunächst will die Runde gemeinsam das WM-Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko verfolgen. Später sollen sich intensive Beratungen der Lage anschließen. Günther war schon am frühen Nachmittag nach Berlin gereist.

Merkel will bei dem Treffen ihre Reaktion auf das von CSU-Chef Horst Seehofer am Donnerstag angekündigte Ultimatum im eskalierten Asylstreit der Schwesterparteien vorbereiten. Sowohl bei der CDU wie bei der CSU kommen an diesem Montag die Führungsgremien zu getrennten Sitzungen zusammen, um über den weiteren Kurs zu beraten.

Seehofer will sich vom CSU-Vorstand in München grünes Licht auch für einen nationalen Alleingang zur Zurückweisung von Flüchtlingen geben lassen, die bereits in einem anderem Land Asyl beantragt haben. Merkel lehnt dies als nationalen Alleingang ab und will eine Lösung in europäischem Rahmen erreichen. Bei einem Alleingang Seehofers könnte die schwarz-rote Bundesregierung schon drei Monate nach ihrem Start vor dem Aus stehen.

Die beiden einflussreichen stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Laschet und Bouffier unterstützen Merkels Kurs. Der europäische Geist gehöre "zur Seele der CDU, die werden wir nicht verkaufen", sagte Laschet der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Bouffier mahnte, er glaube nicht, dass in Deutschland etwas besser werde, "wenn die Einheit der Union zerschlagen wird".

Grüne stehen bereit

Die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, schließt indes eine Beteiligung ihrer Partei an einer Bundesregierung im Falle des Ausscheidens der CSU nicht aus. "Dass die Grünen regieren könnten und gestalten wollen - daran gibt es keinen Zweifel", sagt sie der "taz". Die Grünen seien aber nicht der Notnagel.

SPD-Vizechefin Malu Dreyer appellierte an Merkel und Seehofer, den Streit zu beenden. "Ich erwarte von Angela Merkel und von Horst Seehofer, dass sie sich zusammenreißen und die würdelosen Machtspiele unterlassen", sagt sie der Funke-Mediengruppe. Beide müssten ihre "Scharfmacher" zur Räson bringen. "Dieser Unionsmachtkampf schadet unserem Land."

Die Linksfraktion im Bundestag fordert von Merkel die Entlassung Seehofers. Merkel müsse den Innenminister in den vorzeitigen Ruhestand versetzen, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte. "Diese Rambos in Lederhosen müssen gestoppt werden."

Quelle: n-tv.de