Anti-Terror-Einsatz in Mali

Anti-Terror-Einsatz in Mali Europäer und Kanada ziehen sich zurück

Nach "zahlreichen Behinderungen" durch die Militärjunta ziehen sie die Konsequenzen: Frankreich, seine europäischen Partner und Kanada beenden den militärischen Anti-Terror-Einsatz im westafrikanischen Mali. Dennoch wollen sie in der Sahelzone weiterhin aktiv bleiben.

Frankreich, seine europäischen Partner und Kanada beenden den militärischen Anti-Terror-Einsatz im westafrikanischen Mali. Das teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung mit, die der Élyséepalast nach Beratungen in Paris veröffentlichte. Hintergrund seien die Verschiebung der Wahlen und "zahlreiche Behinderungen" durch die malische Militärjunta, hieß es weiter. Der Abzug betrifft die französisch geführten Missionen Barkhane und Takuba. An der Anti-Terror-Mission Barkhane und der Tabuka-Mission sind 14 europäische Länder sowie Kanada beteiligt. Deutschland zählt nicht dazu.

Auf Bitten der afrikanischen Partner wolle Frankreich mit den europäischen Partnern "weiter gemeinsam gegen Terrorismus in der Sahelzone vorgehen", heißt es in der Erklärung des Elysée. Die Bedingungen dafür sollen bis zum Juni 2022 festgelegt werden.

"Der Rückzug wird geordnet erfolgen, in Zusammenarbeit mit der UN-Mission MINUSMA und der malischen Armee", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Macron will anschließend nach Brüssel zu einem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union und der EU weiterreisen. Auch dort soll die Situation in Mali besprochen werden.

Tausende Bundeswehrsoldaten in Mali

Der Einsatz der Bundeswehr beim UN-Einsatz MINUSMA und bei der EU-Ausbildungsmission EUTM ist von dem Rückzug nicht direkt betroffen. Die Bundeswehr hat rund 1000 Soldaten als Teil der UN-Friedenstruppe MINUSMA in Mali stationiert. Weitere etwa 300 Soldaten sind an der europäischen Ausbildungsmission EUTM beteiligt.

Wie eine Sprecherin des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland mitteilte, waren seit Einsatzbeginn 2013 insgesamt 4900 Soldaten an der EU-Mission EUTM beteiligt gewesen. Unter dem Dach der Mission werden Angehörige der malischen Streitkräfte ausgebildet. An der MINUSMA-Stabilisierungsmission nahmen demnach rund 12.000 Soldaten der Bundeswehr teil.

Der Sprecherin zufolge kostete der Einsatz der Bundeswehr in Mali bisher knapp zwei Milliarden Euro. Dabei handele es sich um "einsatzbedingte Zusatzausgaben".

Sowohl Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen als auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD hatten zuletzt die Fortführung des Militäreinsatzes zuletzt infrage gestellt. Hauptgründe sind das zunehmend feindselige Verhalten der malischen Militärjunta, die versprochene Wahlen verschieben will, und die Anwesenheit mutmaßlicher russischer Söldner.