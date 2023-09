Die Spekulationen über eine schwere Krankheit des Tschetschenchef Kadyrow sorgen auch unter russischen Militärbloggern für Unruhe, wie der US-Thinktank ISW berichtet. Dieser analysiert auch: "Die Destabilisierung von Kadyrows Herrschaft in Tschetschenien wäre ein schwerer Schlag für Putins Regime."

Die anhaltende Besorgnis über den Gesundheitszustand des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow im russischen Informationsraum unterstreicht die Abhängigkeit des russischen Präsidenten Wladimir Putin von Kadyrow für die weitere Stabilität in Tschetschenien. Zu diesem Ergebnis kommt der US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW).

Danach sorgte die Ausführung des ukrainischen Geheimdienstes, Kadyrow liege im Koma, bei russischen Militärbloggern für große Unruhe und nährte weitere Spekulationen über Kadyrows schlechten Gesundheitszustand. In einem Telegram-Kanal wurden Bilder veröffentlicht, die tschetschenische Limousinen vor einem Krankenhaus in Moskau zeigen sollen.

In Tschetschenien wurden diese Berichte zurückgewiesen. Am Sonntag wurde auf Kadyrows Telegram-Kanal ein Video veröffentlicht, das ihn beim Spaziergang zeigt. Dabei ruft der Tschetschenen-Machthaber, der außer Atem wirkt, zu mehr Sport auf. Von wann die Aufnahme stammt, ist allerdings unklar. Am Freitagabend veröffentlichte bereits Umar Daudow, ein Berater Kadyrows, ein Video des Tschetschenenführers, das ihn im Kreise seiner Familie zeigen soll. "Gerüchte, dass Kadyrow ernsthaft erkrankt sei, werden regelmäßig von oppositionellen und pro-ukrainischen Fernsehsendern verbreitet", schrieb die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti dazu.

ISW: Krieg in Tschetschenien machte Putin populär

Sollte Kadyrows Herrschaft wanken, hätte dies laut dem ISW auch massive Folgen für den Kreml. "Die Destabilisierung von Kadyrows Herrschaft in Tschetschenien wäre ein schwerer Schlag für Putins Regime", heißt es. Zum einen sei die Herstellung von Stabilität in Tschetschenien "durch einen brutalen und blutigen Krieg für Putins frühe Popularität in Russland von zentraler Bedeutung". Zum anderen seien Kadyrow und andere russische Beamte möglicherweise besorgt, dass anhaltende Gerüchte über seinen Gesundheitszustand "die langfristige Stabilität seiner und damit auch Putins Kontrolle über Tschetschenien beeinträchtigen könnten".

Kadyrow hat sich seit Beginn des umfassenden russischen Krieges gegen die Ukraine auf die Seite des Kreml gestellt. Seine Soldaten sind in der Ukraine im Einsatz, auch wenn sie wegen ihrer Videos vor allem als "Tiktok-Truppe" verspottet werden.

Kadyrow kam 2007 an die Macht und errichtete in der russischen Kaukasusrepublik ein totalitäres Regime. Oppositionelle werden verfolgt, immer wieder kommt es zu ungeklärten Todesfällen unter Regierungskritikern. Schon seit Längerem gibt es Spekulationen, dass Kadyrow erkrankt sei.