Die Ausbildungsmission der Bundeswehr im Irak ist bereits unterbrochen, weil die Lage dort immer explosiver wird. Nun setzt die internationale Militär-Koalition ihren Kampf gegen die Terrormiliz IS aus. Das irakische Parlament beschließt zudem eine Resolution für den Abzug aller ausländischer Soldaten.

Das irakische Parlament hat eine Resolution beschlossen, die den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Land fordert. Der Einsatz der von den USA geführten Anti-IS-Koalition müsse beendet werden, heißt es in der Resolution. Die Regierung in Bagdad solle ihre Bitte um Beistand zurückziehen. Kurz zuvor hatte die internationale Koalition zum Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angekündigt, ihren Einsatz im Irak vorerst auszusetzen. Dies betreffe sowohl die Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte als auch den direkten Kampf gegen den IS, teilte die Koalition mit.

Die Regierung in Bagdad begrüßte das. Ein Ende des Einsatzes ausländischer Truppen im Irak ist nach den Worten von Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi sowohl im Interesse des Iraks als auch der USA. Die gezielte Tötung des iranischen Top-Generals Kassem Soleimani und des irakischen Milizenführers Abu Mahdi al-Muhandis durch das US-Militär nennt Mahdi im Parlament "politischen Mord". Die Situation in der Region ist seit dem gezielten US-Angriff äußerst angespannt.

Die Anti-IS-Koalition nannte anhaltende Raketenangriffe im Irak als Grund, ihren Einsatz dort zu unterbrechen. Diese schränkten "unsere Fähigkeit ein, mit unseren Partnern zu trainieren und ihre Einsätze" gegen den IS zu unterstützen, heißt es in einer Erklärung. Erste Priorität habe der Schutz der Soldaten der Koalition, die dem Kampf gegen den IS verpflichtet seien. Wiederholte Angriffe der irakischen Schiiten-Miliz Kataib Hisbollah hätten zum Tod von irakischen Sicherheitskräften und US-Zivilisten geführt. Der beim US-Angriff getötete Abu Mahdi al-Muhandis hat die Kataib Hisbollah gegründet.

An dem Anti-IS-Kampf im Irak ist auch die Bundeswehr beteiligt. Sie hatte die Ausbildung von irakischen Sicherheitskräften angesichts der explosiven Lage im Land am Freitagabend ausgesetzt. Betroffen sei das deutsche Einsatzkontingent an den Standorten im nordirakischen Erbil und im zentralirakischen Tadschi, teilte die Bundeswehr mit.

Am Samstag teilte die Anti-IS-Koalition zudem mit, ihre Truppen in Bagdad und auf einem Flugfeld nördlich der irakischen Hauptstadt seien erneut mit Raketen angegriffen worden. Damit erhöhte sich die Zahl der Raketenangriffe in den vergangenen beiden Monaten auf 13.

Iran zieht sich noch weiter von Atomdeal zurück

Derweil plant der Iran einen weiteren Teilausstieg aus dem internationalen Atomabkommen. "Wir werden diesbezüglich am Abend eine wichtige Sitzung haben und über die fünfte Phase des Teilausstiegs entscheiden", zitierte die Nachrichtenagentur Isna den Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Abbas Mussawi. Beobachter in Teheran halten es für möglich, dass die Regierung mit einer weiteren Erhöhung der Urananreicherung auf 20 Prozent auf die Tötung ihres Top-Generals Soleimani reagieren könnte. Der Iran hatte den USA deshalb "Rache" geschworen.

Der Iran fühlt sich an das Abkommen von 2015 nicht mehr gebunden, weil die USA 2018 einseitig aus dem Vertrag ausgetreten waren und danach wieder scharfe Sanktionen verhängten. Vor allem die Sanktionen gegen den Erdgas- und Ölsektor lösten eine schwere Wirtschaftskrise im Iran aus.

Trotz der Sanktionen hatte sich das Land ein Jahr weiter an das Atomabkommen gehalten, während die Europäer weitgehend vergeblich versuchten, den im Abkommen versprochenen Handel trotz der US-Sanktionen aufrecht zu erhalten. Ab vergangenem Mai aber begann Teheran, gegen die Auflagen des Atomabkommens zu verstoßen. So reicherte es mehr Uran auf höhere Konzentrationen an, als erlaubt.