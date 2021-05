Es ist die erste gute Nachricht aus dem Nahen Osten seit Tagen: Die israelische Regierung und die radikal-islamische Hamas wollen ihre Waffen vorerst beiseitelegen. Wie es in dem Konflikt weitergeht, ist unklar.

Das israelische Kabinett hat einstimmig einen Vorschlag Ägyptens über eine Waffenruhe gebilligt. Dies berichten israelische Medien. Die radikal-islamische Hamas hat die Einigung auf eine "gegenseitige und gleichzeitige" Feuerpause bestätigt. Zunächst hieß es, das Feuer solle im Gaza-Konflikt am Freitag um 2 Uhr Ortszeit - also um 1 Uhr deutscher Zeit - eingestellt werden. Ein Sprecher Netanjahus erklärte jedoch, dass die einseitige Waffenruhe zu einer Zeit in Kraft trete, die noch vereinbart werden müsse. Die politische Führung betont zudem, dass die Waffenruhe sofort aufgehoben würde, wenn die Palästinenser ihre Raketenangriffe fortsetzen sollten. Direkt nach der Verkündung der Entscheidung gab es in israelischen Orten nahe das Gazastreifens Raketenalarm.

Bereits am Mittwoch hatte ein Hamas-Vertreter erklärt, er rechne mit einer Feuerpause in ein oder zwei Tagen. "Wir haben Berichte über eine Bewegung in Richtung eines potenziellen Waffenstillstandes gesehen", sagte auch die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki. "Das ist natürlich ermutigend." Jedoch gingen die Kämpfe zunächst weiter. Die Zahl der Toten wurde insgesamt mit mehr als 240 angegeben.

Israel konnte seine Bevölkerung schützen

US-Präsident Biden hatte am Mittwoch in einem Telefonat mit Benjamin Netanjahu auf eine sofortige Deeskalation gedrungen. "Wir glauben, dass die Israelis ihre selbstgestellten, signifikanten militärischen Ziele erreicht haben, um ihre Bevölkerung zu schützen und auf die Tausenden Raketenangriffe der Hamas zu reagieren", sagte Psaki. Dies sei einer der Gründe, warum ihre Regierung der Meinung sei, dass Israel die Angriffe herunterfahren könne.

Zuvor war Bundesaußenminister Heiko Maas für einen Tag in die Region gereist. Nach seiner Ankunft in Tel Aviv bekräftigte er Israels Recht auf Selbstverteidigung. Dazu gehöre auch die Zerstörung der Anlagen, von denen eine Gefährdung ausgehe, sagte er. Am Abend sagte Maas in Ramallah, Deutschland werde an der humanitären Unterstützung für die Palästinenser durch die UN-Organisation UNWRA festhalten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte nach einem Telefonat mit Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas, man wolle einen zügigen Waffenstillstand. Es war das erste Mal, dass sie sich direkt zu dem Konflikt äußerte. Abbas' Fatah-Bewegung ist die Erzrivalin der Hamas.

Seit Beginn der Kämpfe am 10. Mai wurden nach palästinensischen Angaben im Gazastreifen 232 Menschen bei Luftangriffen getötet. In Israel gab es den Behörden zufolge zwölf Todesopfer. Die schwersten Kämpfe zwischen Israel und radikalen Palästinensern seit Jahren gingen aus Auseinandersetzungen an der Al-Aksa-Moschee in Ost-Jerusalem hervor. Am Montag vergangener Woche reagierte die Hamas darauf mit Raketenangriffen. Verschärft wurden die Spannungen durch Pläne, Häuser palästinensischer Familien in Ost-Jerusalem zu räumen. Das Land wird von jüdischen Siedlern beansprucht.