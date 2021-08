In der Nacht führt die deutsche Spezialeinheit KSK gemeinsam mit US-Soldaten offenbar eine Geheimoperation in Kabul durch. Mit Hubschraubern evakuieren die Einsatzkräfte wohl mehr als ein Dutzend deutsche Staatsbürger. Lufteinsätze gelten für die Bundeswehr als riskant.

Das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr hat in der Nacht offenbar mehrere deutsche Staatsbürger mit Hubschraubern aus Kabul evakuiert. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Demnach hat die Eliteeinheit in einer gemeinsam mit den US-Truppen durchgeführten Geheimoperation mehr als ein Dutzend Staatsbürger gerettet, die auf der Flucht vor den Taliban waren.

Solche Einsätze seien nur in enger Koordination mit den USA möglich, da die Amerikaner den Luftraum in Kabul kontrollieren. Bislang habe die Bundeswehr nur Bodeneinsätze durchgeführt. Laut dem Bericht handelt es sich bei dem Einsatz um die inzwischen vierte Operation des KSK. Unter anderem wurde eine afghanische Familie evakuiert, die in München lebt.

Bei der nun bekannt gewordenen Operation seien allerdings nicht die zuvor nach Kabul verlegten deutschen Hubschrauber zum Einsatz gekommen, sondern "Little Bird"-Helikopter der Amerikaner. Ein Einsatz der deutschen Hubschrauber galt der "Süddeutschen Zeitung" zufolge als zu riskant. Zudem habe keine Freigabe vorgelegen.

Die Zeit für Evakuierungen aus Kabul wird derweil knapp. Mit dem geplanten Truppenabzug der Amerikaner am 31. August droht auch die Luftbrücke auszulaufen. Das ist auch die Frist, welche die Taliban den ausländischen Kräften gesetzt hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte das Ende der Luftbrücke "in einigen Tagen" an. Dies dürfe aber nicht heißen, dass danach vor allem ehemalige Ortskräfte und andere Menschen in Not in Afghanistan nicht geschützt würden, sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung vor dem Bundestag.