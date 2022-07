Lawrow nimmt nicht am offiziellen Essen der G20 teil.

Das G20-Treffen ist überschattet vom russischen Krieg gegen die Ukraine. Nun reist der russische Außenminister Lawrow vorzeitig vom Tagungsort auf Bali ab. Zuvor verlautete bereits, dass er direkt nach seiner Rede den Sitzungssaal verließ - und sich damit einer Replik von Außenministerin Baerbock entzog.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow verlässt das G20-Treffen der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte auf der indonesischen Insel Bali vorzeitig. "Lawrow führt noch bilaterale Gespräche, danach wendet er sich an die Presse und reist ab", teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, mit. Er nimmt demnach nicht am offiziellen Essen und an der Nachmittagssitzung teil.

Zuvor hatte es aus Delegationskreisen bereits geheißen, dass Lawrow nach seiner Rede den Sitzungssaal verlassen habe. Damit entzog er sich auch der Replik von Außenministerin Annalena Baerbock. Die Grünen-Politikerin war als amtierende Vorsitzende der G7-Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte als nächste Rednerin vorgesehen.

Das G20-Treffen ist überschattet vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Baerbock hatte kurz nach ihrem Eintreffen auf Bali am Donnerstagabend gesagt, sie werde in ihrer Rede in Anwesenheit von Lawrow "sehr deutliche Worte finden, dass wir diesen Bruch des internationalen Völkerrechts nicht akzeptieren". Auf das sonst übliche Familienfoto und eine offizielle Abschlusserklärung sollte bei dem G20-Treffen wegen der Anwesenheit von Lawrow verzichtet werden.

Lawrows Anwesenheit beim G20-Treffen galt als Test für eine mögliche Teilnahme von Kremlchef Wladimir Putin am G20-Gipfel am 15. und 16. November, der ebenfalls auf Bali stattfindet. Mehrere Staaten haben ihre Teilnahme infrage gestellt, sollte Putin persönlich erscheinen. Der weltgrößte Inselstaat Indonesien hat in diesem Jahr den G20-Vorsitz.

Präsident Joko Widodo war Ende Juni nach Kiew und Moskau gereist und sowohl mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als auch mit Putin zusammengetroffen. Er hatte dabei eine Vermittlerrolle in dem Konflikt angeboten.