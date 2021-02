Kanzlerin Merkel verteidigt im Bundestag die Beschlüsse von Bund und Ländern, warnt aber auch vor zu schnellen Lockerungen. Impfungen böten derzeit noch keinen Herdenschutz. Gleichzeitig seien aggressivere Mutationen auf dem Vormarsch. Jeder müsse achtsam bleiben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Regierungserklärung zum Corona-Kurs vor den mutierten Viren gewarnt, die in Deutschland bereits mehrfach nachgewiesen worden sind. Trotz der sinkenden Zahlen und der laufenden Impfungen müsse jeder "sehr, sehr achtsam sein", sagte Merkel im Bundestag. Experten seien sich sicher, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Mutanten das Originalvirus verdrängt hätten. Dies sei eine "sehr reale Gefahr".

Im Umgang mit der Pandemie im vergangenen Herbst habe es große Versäumnisse gegeben, so Merkel weiter. Im Sommer 2020 sei wieder ein halbwegs normales Leben in Deutschland möglich gewesen. "Dann waren wir nicht vorsichtig genug und nicht schnell genug." Die Politik habe es versäumt, mit Ansteigen der Infektionszahlen das öffentliche Leben frühzeitig und konsequent herunterzufahren. Dass die Zahlen danach derart explodiert seien, sei "eine Folge dieses zögerlichen Vorgehens" gewesen.

Zum weithin kritisierten Start der Impfkampagne räumte Merkel ein, dass dieser riesige Hoffnungen zunächst enttäuscht habe. Das Impfen komme aber immer mehr in Schwung. Jede Woche und jeden Monat werde weitere Impfungen bringen - bis zum Ende des Sommers für jeden, der möchte. Dieses Ziel solle angesichts der zugesagten Mengen für schon zugelassene Mittel erreicht werden.

"Wendepunkt in der Pandemie"

Die Impfstoffe seien "ein Wendepunkt in der Pandemie", der dank der Arbeit der Wissenschaft in Rekordgeschwindigkeit erreicht worden sei. Klar sei aber auch, dass die Impfungen in den nächsten Monaten noch keinen "Gemeinschaftsschutz" bringen könnten, sondern vorerst individuellen Schutz. Die Kanzlerin verteidigte erneut das gemeinsame europäische Vorgehen bei der Impfstoffbeschaffung und mit regulären Zulassungsverfahren statt Notzulassungen.

"In der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg halten wir Europäer zusammen", sagte die Kanzlerin. Dies gelte politisch wie auch epidemiologisch. Kein kleines EU-Land müsse nun bei den Impfungen hinten anstehen.