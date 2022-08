Bereits beim Start in Malaysia folgten laut Flightradar24 mehr als 200.000 Nutzer dem Flug.

Die Welt hält den Atem an, als US-Spitzenpolitikerin Pelosi nach Taiwan fliegt. Im Internet verfolgen nach Angaben der Flugradar-Webseite Flightradar24 Hunderttausende ihre Flugroute live im Internet. Für den Betreiber ein neuer Rekord.

Der umstrittene Flug der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi nach Taiwan hat einer Flugradar-Webseite eine Rekord-Nachfrage beschert. Im Moment der Landung am Dienstag hätten mehr als 708.000 Menschen den Flugverlauf live im Internet verfolgt, teilte Flightradar24 am Dienstag mit. 2,92 Millionen Menschen verfolgten zumindest einen Teil des Flugs auf seiner siebenstündigen Route. "Das macht ihn zum meistverfolgten Flug in der Geschichte von Flightradar24."

Nach den Daten des Diensts mied Pelosis Flug dabei die direkte Strecke über das Südchinesische Meer. Die Maschine flog stattdessen zunächst nach Osten über Indonesien und dann an den Philippinen vorbei nach Norden. Auf der Seite des Internetdiensts konnte die Route des Flugs in Echtzeit auf einer Karte verfolgt werden.

Über den Taiwan-Besuch von Pelosi hatte es im Vorfeld viele Spekulationen gegeben, bis zuletzt war aber nicht klar, ob die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses wirklich nach Taipeh fliegen würde. Als sie auf ihrer Asien-Tour am Dienstag in Kuala Lumpur abhob, waren auf Flightradar24 bereits mehr als 200.000 Menschen live dabei, die wissen wollten, wohin Flug SPAR19 geht.

Webseite am Rand ihrer Kapazitäten

Die Zahl der Zugriffe habe sich danach immer mehr erhöht und sei nach oben geschnellt, als sich die US-Militärmaschine wirklich Richtung Taiwan bewegte, erklärte das Unternehmen. Das "beispiellose Interesse" an dem Flug brachte Flightradar24 nach eigenen Angaben an den Rand seiner Kapazitäten. Für Nicht-Abonnenten sei deshalb die Zugangszeit begrenzt worden.

Pelosi war am Dienstag zu einem umstrittenen Besuch nach Taipeh gereist. Die Politikerin der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden ist damit die ranghöchste US-Vertreterin seit 25 Jahren, die Taiwan einen Besuch abstattet. Dies hatte heftige Proteste und Drohungen Chinas ausgelöst, welches Taiwan als abtrünnige Provinz ansieht.

Die 82-jährige Pelosi will mit einer Kongress-Delegation am Mittwoch um 17 Uhr Ortszeit (11 Uhr MESZ) Taiwan wieder verlassen. Das nächste Ziel auf ihrer Asienreise ist demnach die südkoreanische Hauptstadt Seoul.