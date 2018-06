Politik

Italien nimmt Flüchtlinge auf: Rettungsschiff "Lifeline" darf Malta anlaufen

Das Flüchtlingsschiff "Lifeline" der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline darf nach Aussagen der italienischen Regierung in Malta anlegen. Italien wolle Flüchtlinge von dem Schiff aufnehmen, erklärt Ministerpräsident Conte - allerdings nur einen Teil.

Nach einer tagelangen Hängepartie im Mittelmeer darf das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline laut der italienischen Regierung Malta anlaufen: "Das Schiff der NGO Lifeline wird in Malta anlegen", sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte nach einem Telefonat mit dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat.

Etwa 230 Migranten und 17 deutsche Besatzungsmitglieder harren seit Donnerstag auf dem Schiff "Lifeline" der Dresdner Organisation im Meer vor Malta aus. Italien werde einen Teil der an Bord befindlichen Migranten übernehmen, sagte Conte. Und er hoffe, dass andere EU-Länder sich auch dazu bereit erklären werden. Rom hatte sich zuvor geweigert, das Schiff an einem italienischen Hafen anlegen zu lassen, ebenso weigerte sich Spanien.

Malta hatte zuvor erklärt, es liefen Diskussionen, ob die "Lifeline" in Malta anlegen dürfe - allerdings nur unter der Bedingung, dass die Migranten dann auf EU-Länder verteilt würden. Frankreichs Regierungssprecher hatte zuvor mitgeteilt, dass sich eine Lösung abzeichne. Falls das Schiff auf Malta anlege, wäre Frankreich bereit, ein Team zu schicken, um Asylanträge von Migranten an Bord zu bearbeiten.

Malta erwägt Ermittlungen gegen "Lifeline"-Kapitän

Kurz vor dem Durchbruch hatte Malta noch erwägt, Ermittlungen gegen den Kapitän des Rettungsschiffes aufzunehmen. Dieser habe bei der Rettung der Migranten vergangene Woche Anweisungen der italienischen Behörden ignoriert, die Bergung der Migranten der libyschen Küstenwache zu überlassen, teilte die Regierung in Valletta mit. Nun würden "Maßnahmen ausgelotet, die mit Blick auf die Taten des Schiffes unternommen werden können". Zudem werde daran gearbeitet, eine "weitere Eskalation zu einer humanitären Krise" zu vermeiden, indem man "Verantwortung mit einigen gewillten EU-Staaten" teile.

Mission Lifeline sieht sich allerdings im Recht. Die libysche Küstenwache habe auf ihre Anfrage für eine Rettung nicht reagiert, während die Menschen in Seenot gewesen seien, sagte Ruben Neugebauer, Sprecher der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch, die Mission Lifeline bei der Pressearbeit unterstützt.

Gleichzeitig wird die Luft für die NGOs immer dünner: Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee gaben bekannt, dass Malta ihrem Rettungsschiff "Aquarius" die Einfahrt in den Hafen von Valletta für einen Besatzungswechsel verboten habe. Sie steuerten jetzt in Richtung Frankreich nach Marseille. "Dieses Hin und Her hält uns wegen eines einfachen Port-Calls für einen längeren Zeitraum aus dem Rettungsgebiet fern", twitterte SOS Mediterranee.

Quelle: n-tv.de