Röttgen will auch für Kanzleramt kandidieren

Mitgliederentscheid gefordert Röttgen will auch für Kanzleramt kandidieren

Will CDU-Chef und Kanzler werden: Norbert Röttgen.

Nach dem angekündigten Rückzug als Parteichefin von Kramp-Karrenbauer sucht die CDU geeignete Nachfolger. Auch die Kanzlerfrage ist offen. Für Ex-Umweltminister Röttgen gehören die Ämter zusammen - und untermauert seine eigenen Ambitionen.

Der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen will im Fall einer Wahl zum CDU-Vorsitzenden auch Kanzlerkandidat der Partei werden. "Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gehören zusammen", sagte Röttgen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger". Es könne den Vorsitz "nicht ohne den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur geben".

Der 54-jährige Außenpolitiker hatte überraschend und als erster seine Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz erklärt. Als weitere Anwärter gelten NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Fraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn, doch haben sie ihre Kandidatur bislang noch nicht offiziell erklärt.

Röttgen drang erneut auf eine schnelle Lösung der Machtfrage in der CDU. "Es sollte einen Sonderparteitag deutlich vor der Sommerpause geben, spätestens im Juni, besser noch im Mai", sagte er den beiden Zeitungen. Zugleich wiederholte er seine Forderung nach einem Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz.

Seine Konkurrenten forderte Röttgen zu einer offenen Positionierung auf. Alles andere, vor allem aber Taktieren und Aktionen "hinter verschlossenen Türen", könnte dem Anspruch auf eine "personelle und inhaltliche Erneuerung" nicht gerecht werden.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte vergangene Woche angekündigt, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten und auch den Parteivorsitz abgeben zu wollen. In der Präsidiumssitzung am kommenden Montag will sie eine Bilanz ihrer vertraulichen Gespräche mit den Nachfolgeanwärtern vorlegen und vielleicht auch schon einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen machen.