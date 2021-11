Mit der Beschränkung der Biontech-Lieferungen hat sich Spahn heftige Kritik eingehandelt. Der Gesundheitsminister kündigt nun eine Million zusätzliche Impfdosen von Biontech für die kommende Woche an. Seine Kollegen auf Länderebene fordern dennoch die Aufhebung der Obergrenze.

In der kommenden Woche stehen in Deutschland eine Million Dosen des Biontech-Impfstoffs mehr zur Verfügung als bisher geplant. Wie der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek in München sagte, kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dies gegenüber den Ländergesundheitsministern an. Es sollten statt zwei Millionen dann drei Millionen Dosen des Biontech-Vakzins zur Verfügung stehen, nach sechs Millionen Impfdosen in dieser Woche.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte überraschend die Höchstabgabe des Biontech-Impfstoffs an Arztpraxen beschränkt, was scharfe Kritik auslöste. Holetschek sagte nach den Beratungen der Gesundheitsministerkonferenz, das Problem bei den Biontech-Lieferungen müsse "zeitnah" gelöst werden.

Es dürfe durch die Debatte keine Bremsspur bei der erhöhten Impfbereitschaft in der Bevölkerung entstehen. Gleichzeitig warb Holetschek für das konkurrierende Vakzin von Moderna, das ein "sehr guter, wirksamer Impfstoff" sei. Bei Moderna gibt es keine Beschränkungen.

Die Bundesländer dringen darauf, dass die Kontingentierung des Biontech-Impfstoffs wieder aufgehoben wird. Das beschloss die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) einhellig. Die Landesminister seien sich einig, dass der Impfstoff von Moderna gleich gut geeignet sei. Der Biontech-Impfstoff solle aber verstärkt für die Unter-30-Jährigen genutzt werden, wie von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen. Das Bundesgesundheitsministerium solle alles tun, um weiter Biontech-Impfungen in vollem Umfang zu ermöglichen, so die Länder weiter.

Holetschek forderte zudem in der Bundespolitik eine Debatte über eine allgemeine Impfpflicht. Er hoffe, dass "zeitnah auch ein Signal aus Berlin in Richtung Impfpflicht kommt". Wie Bayerns Gesundheitsminister sagte, werden die Ländergesundheitsminister in dieser Woche voraussichtlich noch ein weiteres Mal tagen.