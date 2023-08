Iranische Soldaten patrouillieren in der Straße von Hormus im südlichen Iran (Archivbild).

In den vergangenen Jahren beschlagnahmt Teheran mehrmals internationale Handelsschiffe in der Straße von Hormus. Die USA entsenden zuletzt Tausende Soldaten zum Schutz von Schiffen. Mehrere Sicherheitsorgane raten nun, iranische Hoheitsgewässer zu meiden.

Die Internationale Maritime Sicherheitsallianz IMSC hat für Schiffe in der Straße von Hormus im Persischen Golf eine Sicherheitswarnung wegen der möglichen Beschlagnahme durch den Iran ausgegeben. Den Schiffen werde geraten, "sich so weit wie möglich von den iranischen Hoheitsgewässern fernzuhalten", sagte der Sprecher der fünften US-Flotte, Tim Hawkins, der Nachrichtenagentur AFP.

Das von Washington geleitete IMSC informiere die Handelsschiffe in der Region über angemessene Vorsichtsmaßnahmen, "um das Risiko einer Beschlagnahme" aufgrund der derzeitigen regionalen Spannungen "zu minimieren", fügte er hinzu.

Die 2019 gegründete Allianz besteht aus elf Ländern, darunter die USA, Großbritannien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ihre Aufgabe besteht laut ihrer Webseite darin, "der Handelsschifffahrt in der Nahost-Region Sicherheit zu geben".

Darüber hinaus erklärte auch die britische Warnzentrale für die Seefahrt (UKMTO), dass sie "auf eine erhöhte Bedrohung in der Nähe der Straße von Hormus" aufmerksam gemacht worden sei. Die Behörde riet allen Schiffen, "Vorsicht walten zu lassen" und ihr verdächtige Aktivitäten zu melden.

Warnung vor Angriff "in den nächsten zwölf bis 72 Stunden"

In einer Erklärung teilte zudem die maritime Sicherheitsfirma Ambrey mit, dass sie unter anderem von griechischen und US-Behörden "vor einem Angriff auf ein Handelsschiff... in der Straße von Hormus in den nächsten zwölf bis 72 Stunden" gewarnt worden sei. Die iranischen Behörden haben bislang nicht auf die verschiedenen Warnungen reagiert.

Die Straße von Hormus stellt eine für den Transport von Erdöl sehr wichtige Seeroute dar. Über die Route zwischen den Küsten des Iran, Omans und der Vereinigten Arabischen Emirate wird rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls transportiert.

Am Montag waren mehr als 3000 US-Marinesoldaten und Marineinfanteristen in der Region eingetroffen. Sie sollen auf Handelsschiffen eingesetzt werden, die in der Straße von Hormus und deren Umgebung verkehren. Damit würde das US-Militär die bereits mit Kriegsschiffen und Kampfjets überwachten Handelswege zusätzlich absichern.

Hintergrund der Einsätze sind mehrere Zwischenfälle, bei denen der Iran in den vergangenen Jahren Tanker im Persischen Golf beschlagnahmt oder angegriffen hatte. Nach US-Angaben hat Teheran in den vergangenen zwei Jahren 20 unter der Flagge anderer Staaten fahrende Schiffe beschlagnahmt oder eine Beschlagnahme versucht.

Der Iran hatte in der Region erst im Frühjahr zwei Öltanker innerhalb einer Woche beschlagnahmt. Im Juli versuchte demnach ein Schiff der iranischen Marine, zwei Handelsschiffe in der Straße von Hormus und im Golf von Oman unter seine Kontrolle zu bringen.