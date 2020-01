US-Militärflugzeug in Afghanistan abgestürzt

Anhand der Videoaufzeichnungen wird vermutet, dass es sich bei der Maschine um eine Bombardier Global 6000/ E-11A der US Air Force handelt.

Ein Flugzeug stürzt in der afghanischen Provinz Gasni ab. Videoaufnahmen erhärten den Verdacht, dass es sich dabei um eine Maschine des US-Militärs handelt. Mittlerweile reklamieren die Taliban den Absturz für sich.

Nach dem Absturz eines Flugzeugs in Afghanistan haben die militant-islamistischen Taliban mitgeteilt, sie hätten die Maschine abgeschossen. Es habe sich um ein US-Spionageflugzeug gehandelt, erklärten die Extremisten. Das Flugzeug habe Geheimdienstinformationen in der Provinz Gasni gesammelt und sei im Bezirk Deh Jak zum Absturz gebracht worden. Die gesamte Crew sei dabei ums Leben gekommen, berichteten die Taliban. Das Wrack und die Leichen lägen weiter an der Unfallstelle, schrieb Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschadhid zudem auf Twitter.

Die Angaben der Islamisten können nicht unabhängig verifiziert werden. Anonyme Quellen aus dem Pentagon bestätigten der Nachrichtenagentur Reuters mittlerweile, dass ein US-Militärflugzeug in Afghanistan abgestürzt sei. Demnach hätten sich weniger als zehn Menschen an Bord befunden. Hinweise auf einen Abschuss gebe es bislang nicht.

In der Vergangenheit haben die Taliban immer wieder Abstürze von Militärflugzeugen oder Hubschraubern des US-Militärs oder der afghanischen Armee für sich reklamiert. Gleichzeitig sind das US-Militär und auch das afghanische Verteidigungsministerium zurückhaltend bei der Bestätigung von Abschüssen. Sie sprechen zumeist von technischen Problemen der Fluggeräte.

Am Mittag hatten lokale Behördenvertreter der Provinz Gasni erklärt, kurz nach 13 Uhr (Ortszeit) sei eine Passagiermaschine im Bezirk Deh Jak dieser Provinz abgestürzt. Lokale Medien hatten berichtet, es handele sich um ein Flugzeug der staatlichen Fluglinie Ariana Airlines. Ariana Airlines dementierte allerdings umgehend. Weder die zivile Luftfahrtbehörde noch das afghanische Transportministerium allerdings wollten den Absturz eines Passagierfliegers bestätigen.

Nach dem Auftauchen von Videos verdichteten sich die Hinweise, dass es sich um ein Flugzeug des US-Militärs handeln könnte. Laut "Defence Blog" ähnelt das Wrack auf den Videos einem Bombardier Global 6000/ E-11A der US Air Force. Allerdings konnte die Authentizität der Bilder nicht überprüft werden. Über die Unfallursache oder Zahl Opfer gab es weiter keine Informationen.