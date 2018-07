Politik

"Angela war ein Superstar": US-Präsident teilt gegen Merkel aus

Sein gemeinsamer Auftritt mit Putin bringt US-Präsident Trump in der Heimat reichlich Kritik ein. In einem Fox-Interview geht er nun in die Offensive - und poltert nicht nur gegen die Asylpolitik von Kanzlerin Merkel, sondern auch gegen die Demokraten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump großen politischen Schaden durch ihre liberale Flüchtlingspolitik erlitten. "Angela war ein Superstar, bis sie Millionen Menschen erlaubt hat, nach Deutschland zu kommen", sagte Trump in einem vorab in Ausschnitten veröffentlichten TV-Interview mit Fox News. "Sie war in allen Wahlen unschlagbar." Ihre Migrationspolitik habe das dann aber geändert. "Die Zuwanderung hat ihr sehr schwer geschadet", so der US-Präsident.

Trump steht in den USA wegen seines Auftritts mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag in Helsinki unter Druck. Der Republikaner hat in der Vergangenheit mehrfach Deutschland angegriffen und auch Merkels Migrationspolitik kritisiert. Bei seiner am Montag beendeten Europa-Reise hatte er die Zuwanderung in Europa "eine Schande" genannt. Der britischen Boulevard-Zeitung "Sun" sagte er: "Ich glaube nicht, dass das gut für Europa ist und auch nicht für unser Land."

Trump ging in dem Interview auch die oppositionelle demokratische Partei in den USA scharf an. "Die Demokraten wollen offene Grenzen. Womit sie im Grunde sagen, wir wollen offene Grenzen, wir wollen Kriminalität." Auf die Frage von Moderator Tucker Carlson nach dem Grund sagte Trump: "Vielleicht ist es eine politische Philosophie, mit der sie groß geworden sind. Vielleicht haben sie das in der Schule gelernt. Vielleicht sind sie Dummköpfe. Ich weiß es nicht."

Die Opposition kritisiert zwar Trumps Null-Toleranz-Politik an der Südgrenze der USA, die unter anderem zur Trennung von zahlreichen Flüchtlingsfamilien geführt hat. Sie fordert aber keine Öffnung der Grenzen. Das volle Interview mit Fox News wird am Abend um 20 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ) ausgestrahlt.

