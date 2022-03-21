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Канал ntv тепер пропонує новини українською мовою у новому форматі програми "Українськi дайджест" ("Ukraine Update"). Програма виходить з понеділка по п’ятницю на ntv.de та на каналі ntv на YouTube. 10-хвилинну програму новин веде українська тележурналістка Кароліна Ашіон. "Я хочу допомогти людям, які шукають захисту тут, у Німеччині, дізнатися про те, що відбувається на нашій батьківщині", каже Ашіон.

Щоб людям з України було легше зорієнтуватися в Німеччині, ми відповіли на найважливіші запитання щодо в’їзду та перебування в Німеччині.

Чи можу я приїхати до Німеччини?

Наразі громадяни України можуть в’їжджати до Німеччини без візи. Це правило також застосовується, якщо Ви 24 лютого 2022 року були на території іншої країни. Якщо Ви є громадянином іншої країни, але 24 лютого 2022 року перебували в Україні, Ви також можете приїхати до Німеччини. Це правило діє щонайменше до 23 травня 2022 року.

Як я можу приїхати до Німеччини?

Потягом: до Німеччини прямує багато потягів. Проїзд для Вас безкоштовний. Щоб дістатися до Берліна, Дрездена, Нюрнберга та Мюнхена, купувати квиток не потрібно. Якщо Ви бажаєте продовжити свою подорож – навіть до інших країн – Ви можете отримати безкоштовний квиток у туристичному центрі Німецької залізниці (DB Reisezentrum) на вокзалі. Усю інформацію про пересування потягом Ви знайдете тут – інформація доступна також українською. Інформація надається також на багатьох залізничних станціях.

Власною автівкою: звичайно, Ви також можете в’їхати в країну на своєму автомобілі. Страхування цивільної відповідальності в Німеччині є обов'язковим. Якщо Ваш автомобіль не застрахований, Німецький союз страховиків візьме на себе всі витрати з відшкодування спричиненої Вами шкоди до кінця травня 2022 року. У разі випадку спричинення шкоди, будь ласка, зверніться до Німецького офісу Зеленої карти (Deutsche Büro Grüne Karte).

Автобусом: з Німеччиною є також розвинене автобусне сполучення. Інформацію про автобуси можна знайти, наприклад, тут або тут.

Де я можу зупинитись?

Якщо Ви можете зупинитись у друзів чи родичів у Німеччині – дуже добре! Спочатку відпочиньте, а коли відновите сили, переходьте до вирішення наступного питання.

Є багато платформ, на яких Ви можете знайти тимчасове безкоштовне житло у приватних осіб. Наприклад:

Якщо Ви не знайшли житло – не панікуйте! Прямуйте до найближчого центру прийому біженців (Ankunftszentrum) або земельного центру прийому біженців (Landesaufnahmestelle), у якому Вам нададуть тимчасове розміщення та харчування, додаткові соціальні консультації та медичне обслуговування. Вас зареєструють та нададуть додаткову інформацію.

Чи потрібно мені реєструватися?

Так, але не хвилюйтеся, якщо Ви не зареєструвалися у відповідному органі одразу після прибуття. Багато органів влади зараз перевантажені. Якщо Вас розмістять у центрі прийому біженців (Ankunftszentrum) чи земельному центрі прийому біженців (Landesaufnahmestelle), Вас також зареєструють на місці. Якщо Ви зупинились у друзів чи родичів, повідомте про це імміграційну службу у Вашому місті.

Порада: якщо у Вас є друзі чи родичі в Німеччині, обов’язково вкажіть це під час реєстрації. У іншому випадку, може так статися, що Вас відправлять до іншої федеральної землі.

І ще одна порада: Наразі багато людей їдуть до Берліна і хочуть там залишитись. Як наслідок, притулки в місті переповнені, а органи влади перевантажені. Крім того, більшість біженців, які зараз перебувають у Берліні, ймовірно, будуть відправлені до інших федеральних земель. Якщо у Вас немає друзів чи родичів у Берліні, краще поїхати до іншого (меншого) населеного пункту.

Як довго я можу залишатися в Німеччині?

Після реєстрації Ви отримаєте посвідку на проживання на один-два роки відповідно до статті 24 Закону про перебування у ФРН. Потім цей дозвіл можна буде подовжити на строк від одного до трьох років.

Чи отримаю я фінансову підтримку?

Якщо Ви отримали посвідку на тимчасове проживання відповідно до розділу 24 Закону про перебування у ФРН і у Вас відсутні власні доходи, Ви отримаєте фінансову підтримку від держави. Така підтримка передбачає фінансову допомогу на проживання, їжу, одяг тощо. Ви також отримаєте невелику суму на кишенькові витрати. Це максимум 367 євро на місяць на одного дорослого і до 326 євро на неповнолітніх.

Навіть якщо наразі Ви не маєте посвідки на тимчасове проживання і ще незареєстровані, діє таке правило: якщо Вам потрібна допомога з боку держави (житло, харчування, медичне обслуговування), Ви вже зараз можете претендувати на неї.

Чи можу я працювати?

Після отримання посвідки на тимчасове проживання Ви можете працювати. Проте, будь ласка, приступайте до роботи лише після отримання дозволу на проживання. На території ЄС вже є кілька платформ працевлаштування для біженців із України. Наприклад, UAtalents, Job Aid Ukraine чи Workeer.

Що мені робити, якщо я захворію?

У екстрених ситуаціях обов’язково зверніться до найближчої лікарні або викликайте швидку допомогу за номером 112. Навіть якщо у Вас ще немає страховки, Ви маєте право на медичну допомогу в екстрених випадках.

Коли Ви будете реєструватися, подумайте, серед іншого, і про медичне страхування. Якщо у Вас ще немає медичного страхування, Ви можете звернутися до однієї з організацій, які лікують людей без документів. Допомога цих організацій безкоштовна. Таку організацію у Вашому регіоні Ви можете знайти на сайті gesundheit-ein-menschenrecht.de. Ви також можете відшукати організацію, що надасть медичну допомогу у Вашому регіоні на веб-сайті Malteser.

Детальну інформацію на тему медичної допомоги можна знайти тут, інформація також доступна українською мовою.

Чи може моя дитина навчатись у школі?

Звичайно, Ваша дитина може відвідувати і дитячий садок, і ходити до школи. Для цього зверніться до соціальної служби і служби з питань молоді у Вашому місті. Ви можете прочитати більше про дитячі садки та школи в Німеччині тут.

Де я можу купити Sim-картку?

Оператори мобільного зв’язку Deutsche Telekom і Vodafone пропонують безкоштовні SIM-картки всім біженцям з України. Їх роздаватимуть організації з надання допомоги у притулках, на залізничних та автобусних станціях тощо. Дзвінки в Україну та в межах ЄС безкоштовні.

Телефонні дзвінки та SMS в Україну також безкоштовні, якщо у Вас такі провайдери: Congstar, Ja! mobil, Penny mobil, Aldi Talk, FCB mobil, Sipgate, Pyur, o2 та партнери (Blau, Super Select). Важливо: для активації потрібен документ, що посвідчує особу. Це може бути, наприклад, Ваш паспорт.

Чи можу я відкрити рахунок у німецькому банку?

Маючи документ громадянина України, що посвідчує особу, Ви без проблем можете відкрити рахунок у більшості банків Німеччини. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, дізнайтеся про можливі комісійні перед тим, як відкрити рахунок.

Чи можу я привезти свого домашнього улюбленця до Німеччини??

Звичайно. Вашого домашнього улюбленця також із радістю приймуть у Німеччині. Наразі Вам не потрібно подавати заяву на отримання дозволу на в’їзд. Після прибуття до Німеччини Вам необхідно звернутися до місцевої ветеринарної служби. Більше інформації Ви можете прочитати тут (PDF).

Де і як я можу вивчити німецьку мову?

Уряд Німеччини хоче запропонувати всім біженцям з України інтеграційний курс. Поки ще ця програма не запрацювала, Ви також можете скористатися численними безкоштовними онлайн-пропозиціями.

Ось, наприклад, Курс на каналі "Deutsche Welle".

А тут є Онлайн-пропозиція від Goethe-Institut.

Тут Ви знайдете додаткову корисну інформацію: