Die Bundesregierung will von Corona geplagten Familien unter die Arme greifen. In den kommenden zwei Monaten erhalten Kindergeld-Bezieher zusätzlich 300 Euro pro Kind oder Heranwachsendem. Wer wann genau in den Genuss der Zahlung kommt, lesen Sie hier.

Im Rahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung erhalten Familien in Form des sogenannten Kinderbonus 300 Euro pro Kind. Damit soll die Plackerei vieler Eltern in den letzten Monaten entschädigt werden. Nun beginnt die Familienkasse mit der Auszahlung. Das teilte das Bundesfinanzministerium auf Anfrage der Zeitungen der Funke Mediengruppe mit. Die erste Bonusrate von 200 Euro wird zusätzlich zum Kindergeld ausgezahlt. Die zweite Rate von 100 Euro folgt im Oktober.

Wann der Kinderbonus dann tatsächlich auf dem Konto ist, hängt von der Endziffer der Kindergeldnummer ab. Steht dort eine Null, ist man am 7. September dabei. Die Endziffern 1 bis 9 werden im September nach und nach von den Familienkassen überwiesen. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 18 Millionen kindergeldberechtigte Kinder und junge Menschen, denen auch der Kinderbonus zusteht.

Genaue Auszahlungstermine nach Kindergeldnummer

Endziffer 0 am 7. September

Endziffer 1 am 8. September

Endziffer 2 am 9. September

Endziffer 3 am 10. September

Endziffer 4 am 11. September

Endziffer 5 am 14. September

Endziffer 6 am 16. September

Endziffer 7 am 18. September

Endziffer 8 am 21. September

Endziffer 9 am 22. September

"Das ist für viele Familien eine willkommene Finanzspritze", sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey den Funke-Zeitungen. "Gerade in Familien, die jeden Euro umdrehen müssen, macht der Kinderbonus die Entscheidung etwas leichter, für die Kinder doch etwas zu kaufen oder gemeinsam etwas zu unternehmen", so die SPD-Politikerin. Das helfe auch kurzfristig der Konjunktur.

Für den Bonus hat die Bundesregierung Kosten von rund 4,3 Milliarden Euro veranschlagt. Profitieren sollen Familien mit kleinen und mittleren Einkommen, da die Zahlung nicht mit anderen Familien- oder Sozialleistungen verrechnet wird. Bei der Steuer wird die Bonuszahlung aber auf die Kinderfreibeträge angerechnet. Eltern mit hohen Einkommen haben somit am Ende nichts von der Sonderzahlung.