Gute Qualität zu günstigen Preisen? Bei vielen Verbrauchern genießen Discounter einen guten Ruf. Aber sorgen die Preissteigerungen bei Lebensmitteln aktuell für eine kritischere Einschätzung? Oder steigt deren Beliebtheit? Wie die Discounterketten aus Kundensicht abschneiden, zeigt eine Untersuchung.

Die Lebensmittel-Discounter erreichen bei einer Befragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Schnitt ein gutes Kundenurteil und können damit das Resultat der letzten Befragung bestätigten (aktuell: 72,3 Punkte, 2021: 72,7 Punkte). Fünf der acht Anbieter erzielen ein gutes Gesamtergebnis, die weiteren drei Lebensmittel-Discounter schneiden "befriedigend" ab.

Hohe Zufriedenheit - auch mit der Produktqualität

Erstaunlich hoch ist der Zuspruch zur Qualität der Lebensmittel: Gut 81 Prozent der Verbraucher geben an, mit der Qualität, etwa in puncto Frische und Geschmack, eher oder sogar sehr zufrieden zu sein. Alle Discounter erreichen in diesem Bereich gute Resultate, der Erstplatzierte sogar ein sehr gutes. Damit sorgt die Qualität der Lebensmittel für eine noch höhere Zufriedenheit als die Preise - die vermeintliche Domäne der Discounter kristallisiert sich aus Kundensicht immerhin als zweitstärkster Bereich heraus.

Ausverkaufte Waren nerven

Trotz guter Ergebnisse sind die Verbraucherinnen und Verbraucher aber nicht durchweg zufrieden: Fast jeder fünfte Befragte berichtet auch über ein erlebtes Ärgernis. Der hier am häufigsten genannte Grund sind ausverkaufte Waren - seien es Lebensmittel-Sonderangebote, Standardartikel oder Aktionsangebote. Dagegen sorgen freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis relativ oft für ein positives Erlebnis. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, sieht die große Bedeutung der Discounter für die Verbraucher: "Viele Menschen müssen wegen galoppierender Preise den Gürtel enger schnallen - auch und gerade bei Lebensmitteln. Davon profitieren die Discounter: Über 40 Prozent der Befragungsteilnehmer bekunden, deswegen häufiger beim Discounter einzukaufen."

Die beliebtesten Lebensmittel-Discounter

Mit dem Qualitätsurteil "gut" erzielt Lidl die höchste Kundenzufriedenheit und ist damit der beliebteste Lebensmittel-Discounter. Besonders die Qualität der Lebensmittel sorgt für eine starke Zustimmung: 90 Prozent der Befragten wählen hierfür eine positive Antwortoption. Auch in puncto Produktsortiment überzeugt Lidl mit dem im Vergleich höchsten Zufriedenheitswert. Gute Resultate in den weiteren Teilbereichen und eine hohe Bereitschaft zur Weiterempfehlung tragen ebenfalls zum Spitzenplatz bei.

Rang zwei belegt Aldi Süd, ebenfalls mit einem guten Kundenurteil. Der Lebensmittel-Discounter erzielt in puncto Service mit rund 84 Prozent eher oder sogar sehr zufriedenen Befragten im Vergleich das beste Ergebnis. Auch hinsichtlich der Filialgestaltung platziert sich Aldi Süd auf Rang eins. Die Preise erzielen den zweitbesten Wert aller Anbieter und die Weiterempfehlungsbereitschaft ist am drittstärksten ausgeprägt.

Aldi Nord legte im Vergleich zur Vorstudie 2021 in puncto Kundengunst zu und nimmt nun - ebenfalls mit dem Qualitätsurteil "gut" - Platz drei ein. Die Weiterempfehlungsbereitschaft fällt höher aus als bei allen anderen Discountern. Ebenfalls eine Stärke: Rund 84 Prozent der Kundinnen und Kunden geben an, dass sie hier mit der Lebensmittelqualität zufrieden sind.