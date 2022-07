Alles wird teurer - auch das Schuldenmachen. Wer auf der Suche nach einem günstigen Ratenkredit ist, sollte daher nicht mehr allzu lange warten. Die FMH-Finanzberatung hat für ntv untersucht, welche Anbieter derzeit die besten Offerten machen.

Auch wenn die Inflationsrate im Juni minimal gesunken ist: Die Lage bleibt ernst. Spätestens, wenn die Sondereffekte von Neun-Euro-Ticket und Tankrabatt aufgezehrt sind, erwarten Experten weitere, womöglich dramatische Preisschübe.

Um gegenzusteuern, hat die Europäische Zentralbank (EZB) bereits weitere Zinserhöhungen angekündigt. Nach der ersten Anhebung um einen Viertelprozentpunkt im Juli soll die nächste Erhöhung im September folgen. Auch ein Vorziehen der Maßnahmen ist denkbar, sollte der Inflationsdruck bis dahin nicht sinken.

Zinsen für Ratenkredite ziehen an

Die Folgen für die Verbraucher könnten weitreichend sein. Denn wenn die Leitzinsen steigen, erhöhen sich auch die Anlagezinsen und die Kosten für Ratenkredite. Wer größere Anschaffungen plant, sollte daher zeitnah nach einem passenden (und günstigen) Ratenkredit Ausschau halten.

Die FMH-Finanzberatung hat untersucht, welche Bank derzeit die günstigsten Kreditzinsen anbietet. Hier nur das zu bewerten, was theoretisch möglich ist, ist allerdings nicht sinnvoll. Denn wenn Geldhäuser damit werben, dass Kredite "ab" einem bestimmten Zinssatz zu haben sind, bedeutet das auch: Die Spitzenkonditionen erhalten nicht einmal fünf Prozent der Kunden. Und das sind die, deren Bonität so gut ist, dass sie eigentlich gar keinen Kredit aufnehmen müssten, so FMH.

Gleiches Recht für (fast) alle

Deutlich einfacher ist die Kalkulation bei bonitätsunabhängigen Krediten. Die Bezeichnung ist zwar irreführend, da Banken auch hier die finanzielle Lage des Antragstellers durchleuchten. Wenn der Kredit bewilligt wird, erhält aber jeder Kunde dieselben Konditionen. Egal ob Beamter, Rechtsanwalt oder Handwerker. Je nach Anbieter variiert die monatliche Belastung der Kunden allerdings erheblich. Und auch was die Flexibilität der Rückzahlung angeht, gibt es Unterschiede, heißt es von FMH.

Grundsätzlich gilt: Banken dürfen bei einer vorzeitigen Ablösung des Ratenkredits maximal ein Prozent Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Gleiches gilt bei Sondertilgungen, wenn diese im Vertrag nicht vorgesehen sind. Viele Institute verzichten allerdings auf solche Entschädigungszahlungen oder bieten ihren Kunden explizit die Möglichkeit zu Sondertilgungen. Wer Wert auf größtmögliche Flexibilität legt, sollte neben den Zinsen auch auf diese Posten achten, raten die Experten von FMH.

Fast 4,5 Prozent Zinsunterschied

Das wohl wichtigste Differenzierungskriterium bei bonitätsunabhängigen Ratenkrediten bleiben aber die Zinsen. Um einen möglichst guten Überblick zu bekommen, hat die FMH ihrem Ranking jeweils den Mittelwert von vier Zinslaufzeiten zugrunde gelegt. Die Ergebnisse:

Wer sich 10.000 Euro leiht, das Geld innerhalb von 36 Monaten zurückzahlen will und nach einer bundesweit agierenden Bank sucht, erhält das beste Angebot derzeit bei der EthikBank. Die monatliche Rate der Kunden liegt hier bei 290,98 Euro.

Bei längeren Laufzeiten hat die comdirect die Nase vorn. Ein Kredit über 10.000 Euro bei 120 Monaten Laufzeit kostet hier eine Rate von 99,95 Euro pro Monat. Weiteres Plus: Die comdirect verlangt keine Entschädigung für Sondertilgungen und die vorzeitige Ablösung des Darlehens.

Bei mittleren Kreditlaufzeiten von 36 bis 72 Monaten überzeugt die Oyak Anker Bank, knapp vor der EthikBank und der Deutschen Skatbank. Bei den regionalen Banken haben die PSD Bank West und die PSD Bank Koblenz die Nase vorn.

Bei den langen Kreditlaufzeiten von 84 bis 120 Monaten ist bei den bundesweiten Banken die bereits genannte Comdirect der alleinige Spitzenreiter. Bei den regionalen Anbietern punkten: PSD Bank Koblenz, PSD Bank Rhein-Ruhr, PSD Bank Kiel und die PSD Bank München.