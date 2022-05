Die beliebtesten Cashback-Portale

Ein kleiner Umweg, der sich auszahlt: Wer seinen Onlinekauf auf einem Cashback-Portal startet, zum gewünschten Online-Shop klickt und dort einkauft, kann sich eine Rückvergütung sichern. Welche Portale bei den Kunden am besten ankommen, lesen Sie hier.

Cashback-Portale erzielen bei den Nutzerinnen und Nutzern in allen Bewertungsbereichen hohe Zufriedenheitswerte und werden mit überwiegend guten Kundenurteilen belohnt. Lediglich zwei der 14 Portale kommen über das Gesamturteil "befriedigend" nicht hinaus, wie eine aktuelle Befragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität zeigt.

Cashback-Höhe nicht immer überzeugend

Insgesamt stellt die Cashback-Höhe die Nutzerinnen und Nutzer zufrieden. Dennoch bewerten auch fast ein Drittel der Befragten den erzielten Erlös nicht positiv. Eine zu hohe Erwartungshaltung kann für Enttäuschung sorgen. Zwar berichten nur rund sieben Prozent von einem erlebten Ärgernis - aber eine unattraktive Cashback-Höhe sorgt hier am häufigsten für Unmut.

Mehr als jeder Zehnte mit über 100 Euro Cashback

Im Endeffekt entscheiden die Verbraucherinnen und Verbraucher auch selbst, ob das Cashback-Portal eine ordentliche Summe auszahlt. Der Grund: Das Cashback hängt entscheidend auch von den eigenen Einkäufen ab - zurück gibt es zumeist einen geringen prozentualen Anteil vom Nettoeinkaufsbetrag. Bei den Befragungsteilnehmern variieren die Erlöse enorm: Mehr als jeder Dritte konnte sich binnen eines Jahres zwischen 10 und 30 Euro sichern - immerhin rund 11 Prozent haben sich im gleichen Zeitraum aber über einen Cashback-Betrag von 100 Euro oder mehr freuen können.

Hoch ist auch die Zufriedenheit mit der Auszahlung des Guthabens: 77 Prozent der Befragten äußern sich positiv zur Dauer und den Optionen der Auszahlung. Auch der Service der Portale stellt mehrheitlich - gut 74 Prozent der Nutzer - zufrieden. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, zieht ein positives Fazit: "Die hohe Kundenzufriedenheit zeigt, dass das Cashback-Prinzip zumeist gut funktioniert. Vor allem bei größeren Anschaffungen, Reisebuchungen oder Vertragsabschlüssen übers Internet kann sich der kleine Umweg über ein Cashback-Portal lohnen."

Die beliebtesten Cashback-Portale

Mit dem Qualitätsurteil "gut" erreicht shoop die höchste Kundenzufriedenheit aller Cashback-Portale. Der Anbieter überzeugt insbesondere in puncto Auszahlung: Rund 86 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer wählen hierfür eine positive Antwortoption. Das Portal ist aus Nutzersicht zudem führend, was die Anzahl und Relevanz der Partnershops angeht, bei denen über Shoop ein Cashback möglich ist. Darüber hinaus ist die Weiterempfehlungsbereitschaft bei keinem Portal so stark ausgeprägt wie unter den befragten Shoop-Nutzern.

Den zweiten Rang belegt Cashbackdeals.de, ebenfalls mit dem Gesamturteil "gut". Positiv beurteilen die Befragten vor allem den Service, über den sich rund 83 Prozent der Befragten positiv äußern. Auch mit dem Aspekt Auszahlung ist die überwiegende Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer zufrieden. Zudem berichten hier nur sehr wenige Befragungsteilnehmer über ein erlebtes Ärgernis.

Getmore (Qualitätsurteil: "gut") nimmt den dritten Rang ein. Hinsichtlich der Cashback-Höhe schneidet das Portal im Anbietervergleich am besten ab. In Bezug auf den Service erreicht das Unternehmen zudem einen guten vierten Rang. Eine hohe Bereitschaft zur Weiterempfehlung rundet das positive Ergebnis ab.