So mancher kann sich ja beim Staubsaugen entspannen. Für andere ist das eher lästige Pflicht. Umso wichtiger also, dass das Gerät eine gute Leistung bringt, damit die Mühe nicht umsonst ist. Warentest verrät, mit welchen Geräten es richtig sauber wird.

Wer gerne in Bewegung ist oder der künstlichen Intelligenz nicht traut, lässt den Saugroboter links liegen, legt selber Hand an und rückt Staub und Krümeln mit dem Staubsauger zu Leibe. Die gibt's als Gerät mit Kabel oder auch ohne Stolperfalle, mit Akku.

In genau diesen beiden Segmenten hat die Stiftung Warentest mal wieder geschaut, was die Geräte so taugen. Auf dem Prüfstand mussten sich acht kabellose Handstaubsauger und sechs Kabelstaubsauger beweisen. Zu Preisen zwischen 92 und 740 Euro. Dabei wurden nachfolgende Prüfkriterien berücksichtigt:

Über­zeugt der Staubsauger sowohl auf Hartboden als auch auf Teppichboden?

Saugt er Ecken und Kanten gründlich?

Wie gut reinigt er Polster ?

? Entfernt der Sauger Tier­haare genauso gut wie Staub?

Wie laut ist der Staubsauger?

Wie viel Energie verbraucht er?

Zwei gute Kabelstaubsauger, ein guter mit Akku

Viele Modelle sind so saugstark, dass damit bei voller Kraft auf dem Teppich daheim ein Vorankommen schwer möglich ist. Deshalb absolvieren die Testkandidaten die wichtigsten Saugprüfungen nun nicht mehr bei voller Leistung. Stattdessen haben die Tester ihre Leistung so heruntergeregelt, dass sie sich ohne große Mühe, mit einer Kraft von maximal 35 Newton schieben lassen.

Und wie ist es gelaufen? In der Untersuchung behaupten sich viele Bodens­auger mit Kabel als zuver­lässige Arbeits­tiere. Akkus­auger konnten da lange nicht mithalten. Im aktuellen Test über­zeugten jedoch einzelne Akku-­Staubsauger mit top Reinigungser­geb­nissen.

Zwei Kabelsauger machen ihre Sache "gut": nämlich der "Bosch BGC41XSIL" für 275 Euro und der "Miele Boost CX1 Allergy SNCF0" (279 Euro). Wer den Sauger nur für Hartboden braucht, kommt mit dem lauten "Philips 3000" ("befriedigend", Note 2,6) noch deutlich günstiger weg (119 Euro). Von den Kabelstaubsaugern wurde keiner schlechter als "befriedigend" bewertet. So auch das preiswerteste Modell im Test, der "Bissell Smart Clean" für 92 Euro.

Bei den Akkusaugern schneidet nur der "Bosch BSS825CARP" "gut" ab. 600 Euro für das Gerät sind indes nicht gerade günstig. Testverlierer ist der kabellose "Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light MJWXCQO3DY". Der ist zwar mit rund 110 Euro günstig zu haben, saugt aber so schlecht, dass es nur für ein "mangelhaft" reicht.