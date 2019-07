Die Verbraucher-Organisation Foodwatch prangert zwei Edeka-Produkte an. Denn eines ist dreimal so teuer ist wie das andere. Und das, obwohl beide dieselben Nährstoffe enthalten. Nur Verpackung und Marketing unterscheiden sich - und der englische Name.

Die Verbraucher-Organisation Foodwatch wirft Edeka vor, seine Kunden zu täuschen. Konkret geht es um Haferflocken beziehungsweise Porridge, sprich Haferbrei. Der Lebensmittelhändler verkaufe ein Produkt mit dem exakt gleichen Inhalt in zwei unterschiedlichen Verpackungen - doch eines davon koste den dreifachen Preis, kritisiert der Verein.

Foodwatch twittert dazu ein Foto mit den beiden Packungen und der Gramm- sowie Preisangabe. Die "extra zarten" Haferflocken der Eigenmarke "Gut & Günstig" kosten demnach 0,49 Euro für 500 Gramm. "Porridge Klassik" derselben Marke ist zwar voluminöser verpackt, jedoch nur 350 Gramm schwer und wird für fast das Doppelte, nämlich 0,99 Euro, verkauft.

Das entspricht fast einer Verdreifachung des Preises. Darauf weist auch Foodwatch in dem Tweet hin: "Gleicher Inhalt, nur anderer Name = 3x so teuer?!". Darunter ist ein Foto der Flocken zu sehen - die identisch aussehen. "Was ist da los, #Edeka?", schreibt Foodwatch. Die Flocken seien beide "fein geschnitten mit exakt den gleichen Nährwerten".

Vollkorn sind alle Haferflocken

Edeka äußerte sich bisher nicht zu der Kritik. Im Online-Shop listet der Lebensmittelhändler für beide Produkte identische Nährwert-Angaben auf - logischerweise, denn beide Produkte sind, anders als es das Edeka-Marketing weismachen will, "Vollkorn". Haferflocken werden nämlich immer aus dem vollen Korn gewonnen und sind dadurch sowohl in der "extrazarten" als auch in der gröberen Variante Vollkorn-Flocken.

Dennoch variiert die Produktbeschreibung von Edeka. So wird der Porridge mit den Worten angepriesen, "besonders lecker mit frischen Früchten" zu sein. Die Flocken seien eine "perfekte Frühstücks-Alternative". Dass sie auch eine dreimal so teure Alternative sind, schreibt Edeka dort nicht.