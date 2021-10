Urlaub? Bitte gerne! Und am besten lange. So der Wunsch vieler Arbeitnehmer. Wo es die meisten freien Tage zu holen gibt, hängt vom Bundesland, der Branche, dem Alter und auch dem Geschlecht ab, wie eine neue Untersuchung zeigt.

Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre, wäre das Vergnügen so langweilig wie die Arbeit. Deshalb kommt es auch beim Geldverdienen und Ausspannen auf die richtige Mischung an. Grundsätzlich haben Arbeitnehmer in Deutschland bei einer Sechs-Tage-Woche einen gesetzlichen Anspruch auf mindestens 24 Urlaubstage pro Jahr. Bei einer Fünf-Tage-Woche sind es mindestens 20 Tage.

Darüber hinaus steht es den Unternehmen natürlich frei, seinen Mitarbeitern auch mehr Urlaubstage zu gewähren. Der Arbeitgeber darf auch nur in Ausnahmefällen wie etwa einem krankheitsbedingten Personalnotstand einen bereits genehmigten Urlaub streichen.

Wer bekommt wie viel?

Wer die bundesweiten Feier- mit den eigenen Urlaubstagen verknüpft, kann aber deutlich mehr frei machen. Denn wer sich rechtzeitig darum kümmert, wird durch die geschickte Verknüpfung seiner Urlaubstage mit sogenannten Brückentagen belohnt. Doch wie viel freie Zeit steht Beschäftigten in Deutschland zur Verfügung? Die Vergütungsspezialisten von Gehalt.de haben anhand von 233.691 Datensätzen die Urlaubstage nach Branche, Beruf, Region und Alter ausgewertet.

Das Ergebnis: Beschäftigte in Deutschland haben durchschnittlich 28,3 Urlaubstage im Jahr. In Deutschland stehen Fachkräften jährlich rund 28,2 Urlaubstage zur Verfügung, während Führungskräfte auf rund 29,5 freie Tage kommen. Weibliche Beschäftigte bekommen rund 27,6 Tage im Jahr frei, männliche können sich sogar über 28,8 Urlaubstage freuen.

Neben den Urlaubstagen steht Beschäftigten auch an gesetzlichen Feiertagen freie Zeit zu. Diese unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Bayern führt das Ranking mit insgesamt 41,3 freien Tagen an (28,3 Urlaubs- und 13 Feiertage). Es folgen Baden-Württemberg mit 40,8 und das Saarland mit 40,2. Die hinteren Plätze belegen Niedersachsen (38,1), Schleswig-Holstein (37,9) und Mecklenburg-Vorpommern (37,4).

Auch Berufs- und Branchenwahl von Bedeutung

Beschäftigte in kleinen Firmen mit bis zu 100 Mitarbeitern erhalten rund 27,4 Tage Urlaub. In größeren Konzernen mit mehr als 1000 Beschäftigten steigt die durchschnittliche Zahl der Urlaubstage auf rund 29,5. Bei der Verteilung nach Altersgruppen beträgt die Differenz zwischen unter 25- und über 55-Jährigen nur rund 0,8 Tage. "Die Anzahl der Urlaubstage ist vor allem von der Berufs- und Branchenwahl, von der Berufserfahrung sowie der Firmengröße abhängig. In einigen Berufen und Branchen gibt es deutlich mehr Urlaubstage als in anderen. Mit zunehmender Berufserfahrung steigen die Urlaubstage. Größere Firmen gewähren tendenziell mehr Tage Urlaub als kleinere", so Korbinian Nagel, Arbeitsmarktökonom bei Gehalt.de.

Bei der Betrachtung der Berufe erhalten Filialleiter in Banken am meisten Urlaubstage. Jährlich kommen Beschäftigte hier auf rund 30,4 Urlaubstage. Es folgen niedergelassene Ärzte sowie Chefärzte (30,3) und Pharma-Referenten (30). Im Vergleich dazu erhalten Friseure mit jährlich rund 23,6 am wenigsten Urlaubstage. Ähnlich wenig Urlaubstage gibt es für Kellner (25,1) und Fotografen (25,9).