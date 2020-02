Im Januar waren rund 2,43 Millionen Menschen hierzulande ohne Job. Mehr als 700.000 von ihnen sind bereits ein Jahr oder länger ohne Beschäftigung. Eine Auswertung zeigt, in welchen Berufen und mit welchem Gehalt der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben gelingt.

Die Konjunktur in Deutschland läuft - immer noch. Infolgedessen verharrt die Arbeitslosenquote bei 5 Prozent. Aktuell sind 2,426 Millionen Menschen hierzulande erwerbslos gemeldet. Bei fast einem Drittel handelt es sich um sogenannte Langzeitarbeitslose, welche seit einem Jahr oder länger ohne Job sind.

Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) haben im vergangenen Jahr aber immerhin rund 124.000 Langzeitarbeitslose eine Anstellung gefunden. In welchen Berufen sie wieder eingestiegen sind und wie viel sie dort verdienen können, hat das Vergleichsportal Gehalt.de anhand von insgesamt 17.939 Datensätzen in Zusammenarbeit mit der BA ermittelt.

Job als Bürokraft am lukrativsten

Ergebnis? Der größte Teil der Langzeitarbeitslosen (8 Prozent) steigt am häufigsten als Helfer in der Lagerwirtschaft mit einem Jahresgehalt von 24.500 Euro ein. Reinigungskräfte (7 Prozent) und Verkaufshelfer ohne Produktspezialisierung (6 Prozent) sind ebenfalls häufig gewählte Berufe.

Unter den häufigen Einstiegsjobs für Langzeitarbeitslose ist der als Bürokraft mit jährlich 36.200 Euro am lukrativsten. Auch als Gebäudetechniker können Langzeitarbeitslose ein vergleichsweise hohes Gehalt von 33.100 Euro beziehen.

Im Vergleich verdienen Küchenhilfen und Reinigungskräfte ein deutlich geringeres Gehalt. Mit rund 22.300 beziehungsweise 23.700 Euro erhalten sie laut Auswertung das niedrigste Einkommen. "Hilfskräfte beziehen vergleichsweise niedrige Gehälter, da hier keine spezifische Ausbildung benötigt wird. Diese Berufe sind leicht zugänglich, weswegen sie viele Langzeitarbeitslose als Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt nutzen", so Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.

Besonders nach einer langen Zeit in der Arbeitslosigkeit kann der Einstieg in das Berufsleben schwierig sein. Stellen für ungelernte Hilfskräfte bieten Langzeitarbeitslosen eine gute Chance, um auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen zu können. "Die Berufe, in die Langzeitarbeitslose am häufigsten einsteigen, sind selten gut bezahlt. Jedoch stellen sie in den meisten Fällen eine deutliche finanzielle Verbesserung für die Beschäftigten dar, wenn wir von einer Vollzeitstelle ausgehen", sagt Bierbach abschließend. Zudem kann von dort der Aufstieg zur Fachkraft innerhalb des Betriebs erfolgen.