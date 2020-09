Nachtisch? Viele Eltern belohnen ihre Kinder, wenn sie gut gegessen haben und glauben, dass sie ihnen was Gutes tun, wenn sie ihnen ein Joghurt-, Quark- oder Frischkäsedessert servieren. Doch damit liegen sie nicht selten daneben, wie Warentest berichtet.

Sie stehen im Kühlregal neben den Milchprodukten und sehen ansprechend für Kinderaugen aus: bunt verpackte und kindgerecht portionierte Desserts auf Milch- oder Obstbasis. Viele Eltern greifen auf Wunsch ihres Nachwuchses zu. Denn auch die Versprechen auf den Verpackungen sind oft gesund. Schließlich enthalten die Desserts Milch oder Obst und damit Calcium und Vitamine.

Die Stiftung Warentest hat mal genauer hingeschaut und 25 Kinderdesserts auf Geschmack sowie Schadstoffe, Deklaration der Inhaltsstoffe und Zucker- und Fettanteil sowie Kalorien getestet - die meisten auf Basis von Joghurt, Frischkäse oder Quark, dazu einige Puddings, eine Götterspeise und einige Desserts mit Topping.

Nachtisch oder Süßigkeit?

Und genau eins der Produkte mit Topping konnte das Prüfteam so gar nicht überzeugen: "Monte Angry Birds" mit Schoko, Haselnüssen und Butterkeksen von Zott. Das Urteil von Stiftung Warentest: "mangelhaft" - mehr als fünf Mal so viel Zucker und Kalorien wie beispielsweise die "Fruchtzwerge weniger süß" (Note: 2,1) und mehr als 14 Mal so viel Fett. Vier weitere Desserts kassieren ein "Ausreichend", weil sie ebenfalls ernährungsphysiologisch nicht überzeugen. Mit ihrem Zuckergehalt stufen die Tester sie eher als Süßigkeit denn als Nachtisch ein.

Zwölf Desserts schneiden "gut" ab, acht weitere bekommen ein "befriedigend". Diese Produkte empfehlen die Tester guten Gewissens als Nachtisch oder Snack, nicht jedoch als Hauptmahlzeit. Denn auch sie sind keineswegs zuckerfrei. Aber, und das ist die gute Nachricht: Die Hersteller haben Zucker, Fett und Kalorien in den letzten Jahren deutlich reduziert.

Den Testsieg konnten "Desira Fruchtjuniors Erdbeere, Himbeere" von Aldi Süd und "Fruchtzwerge Die Eiskönigin bio" für sich verbuchen. Beide Kinderdesserts wurden mit "gut" (1,9) bewertet.