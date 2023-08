Erdnussbutter ist was für Kenner. Schließlich stecken in ihr zumeist eine Menge gesunder Dinge. Dennoch kann das Mus von der Beliebtheit her zumindest als Brotaufstrich nicht mit Nutella mithalten. Dabei kommt Warentest zu dem Ergebnis, dass die meisten Cremes eine gute Sache sind.

Bei Erdnussbutter handelt es sich um einen energiereichen Brotaufstrich, dessen Hauptbestandteil gemahlene Erdnüsse sind. Ansonsten steckt noch etwas Öl und, wenn es denn sein muss, etwas Zucker drin. Abgesehen davon kann man die Paste auch pur löffeln - oder eben zum Frühstück auf dem Toast, in Currys oder Soßen, als Sandwich oder einfach pur als Snack zwischendurch.

Kalorienarm ist die Sache mit rund 600 Kilokalorien pro 100 Gramm zwar nicht, aber im Vergleich zu anderen Brotaufstrichen enthält Erdnussbutter deutlich weniger Zucker. Durchschnittlich sind es fünf Prozent, während Nuss-Nougat-Creme mit 46 Prozent reinhaut. Abgesehen davon liegt der Fettgehalt von Erdnüssen bei fast 50 Prozent, sie enthalten neben gesättigten aber auch viele ungesättigte Fettsäuren und die helfen dem Körper unter anderem bei der Aufnahme von Vitaminen. Daneben weisen die Hülsenfrüchte - botanisch ist die Erdnuss nämlich gar keine Nuss - mit rund 25 Prozent auch einen recht hohen Eiweißgehalt auf.

14 sind "gut", 2 schmecken "sehr gut"

Somit spricht eigentlich nichts dagegen, bei Erdnussbutter öfter zuzulangen. Warentest hat überprüft, was 21 Erdnussbutter-Produkte der Variante "creamy", die in Deutschland am beliebtesten ist - zwei "crunchy"-Produkte mit Erdnussstückchen - so taugen. Neben Geschmack, Geruch und Mundgefühl wurden die Cremes auch auf Schadstoffe wie Schimmelpilzgifte, Aluminium oder Mineralölbestandteile untersucht. Außerdem wurde geprüft, ob die Deklaration auf der Verpackung alle Inhaltsstoffe ordnungsgemäß auflistet.

Mehr zum Thema Nuss-Nougat-Cremes im Test Nutella schmiert mit "ungenügend" ab

Ergebnis: Zu meckern gab es für die Tester nicht viel: 14 der getesteten Erdnusscremes sind "gut", sieben "befriedigend". Auf den letzten Plätzen mit der Note 3,5 landeten die Erdnussbutter "Creamy von Rewe Bio" (0,80 Euro pro 100 Gramm) und die "Peanut Butter Creamy von Allos" (2,25 Euro pro 100 Gramm). Das Produkt vom Bio-Hersteller Allos schmeckte im Test alt; bei Rewe wurden Mineralölbestandteile gefunden, die immer wieder wegen ihrer potenziell krebserregenden Wirkung in der Kritik stehen. Der Gehalt liegt zwar unter dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Grenzwert, trotzdem sollten die Substanzen am besten gar nicht in Lebensmitteln stecken.

Zwei Erdnusscremes konnten sich mit einem "sehr gut" im Sensorik-Test und der Gesamtnote 1,8 den ersten Platz sichern: nämlich die "DMBIO Erdnusscreme Crunchy "(0,78 Euro) sowie die "Skippy Creamy Peanut Butter" (1,54 Euro). Aber auch die günstige Erdnussbutter der Discounter Aldi und Netto für jeweils 0,57 Euro konnten mit der Note 2,0 überzeugen.