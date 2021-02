Anstatt sich mit Gebäck oder Schokolade über den Tag zu retten, gilt Gemüse- oder Obstmatsch als gesunde Alternative für zwischendurch. Wer keine Lust hat, selbst zum Mixer zu greifen, langt bei Fertig-Smoothies zu. Warentest hat geschaut, was der bunte Wohlfühlbrei taugt.

Gesunde Ernährung ist zum Lifestyle geworden. Der Inbegriff dieses Trends sind Smoothies. Und die gibt es in jedem Supermarkt als praktischen Snack zum Mitnehmen - einfach Flasche aufdrehen und trinken. Sich gut zu fühlen, vital auszusehen und Teil eines Trends zu sein - das sind wohl die Hauptmotive für den Smoothie-Boom in Deutschland.

Doch halten die, was sich Verbraucher von ihnen versprechen? Die Stiftung Warentest hat 25 Smoothies geprüft, darunter 17 Obst-Smoothies und 8 mit Gemüse (Green Smoothies) von Marken wie Innocent, True Fruits oder Rabenhorst sowie Discounter­produkte von Aldi oder Lidl. Zu Preisen zwischen 3,45 Euro bis 10,15 Euro pro Liter. Ergebnis: "Gemixt".

Viel freier Zucker, kaum Ballaststoffe

Nur sechs Produkte über­zeugen im Test - vier sind "gut", zwei schneiden sogar "sehr gut ab". Der Rest ist Mittelmaß. Bei acht Produkten lassen sich die Verpackungen nicht recyceln. An echtes Obst und Gemüse reichen die Drinks bei Weitem nicht ran, was die Nährstoffe angeht. Und: Sobald die natürliche Struktur von Obst und Gemüse durch Mixen und Pürieren zerstört wird, zählt der enthaltene Zucker zu den freien Zuckern, also wie zugeführter Kristallzucker, denn er ist sofort verfügbar. Außerdem werden die Schalen der Obst- und Gemüsesorten bei Fertigprodukten vorher entfernt, sodass kaum Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe übrigbleiben. Nur der Vitamin-C-Gehalt kann auch im Smoothie einen Mehrwert leisten.

Die gute Nach­richt: Schad­stoffe wie Pestizid­rückstände oder Schwer­metalle fanden die Tester, wenn über­haupt, nur in unbe­denk­lichen Mengen. Außerdem waren in allen Produkten genau die Zutaten enthalten, die auf dem Etikett angegeben waren. Keiner der getesteten Smoothies wurde mit Wasser verdünnt.

Geschmacklich jeder dritte Smoothie "sehr gut"

Im wichtigsten Prüf­punkt, dem Geschmack, schneidet fast jeder dritte Smoothie "sehr gut" ab. Ein Obst-Smoothie und ein Green Smoothie können, was Geruch und Geschmack angeht, mit frisch selbst zubereiteten Smoothies mithalten: Sie bekommen die Bestnote 1,0 (True Fruits Green Smoothie No. 1 und All in Fruits Fresh Smoothie von Edeka). Minus­punkte gab es hingegen für andere - für Kochnoten und für eine eher dünne statt der erwünschten sämigen Konsistenz des Wohlfühlbreis.

Die Testsieger bei den Smoothies mit Obst sind:

All in Fruits Fresh Smoothie von Edeka ("sehr gut", 1,5, 7,15 Euro Preis pro Liter)

True Fruits Pink Smoothie ("gut", 2,0, 9,75 Euro Preis pro Liter)

Alnatura Smoothie ("gut", 2,3, 4,50 Euro Preis pro Liter)

Die Testsieger bei den Smoothies mit Gemüse sind:

True Fruits Green Smoothie No. 1 ("sehr gut", 1,5, 9,75 Euro Preis pro Liter)

Proviant Grüner Smoothie ("gut", 2,3, 10,15 Euro Preis pro Liter)

Saftig Smoothie ("gut", 2,4, 3,55 Euro Preis pro Liter)