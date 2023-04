Schuppen nerven. Mit dem richtigen Shampoo kann dem Übel aber erfolgreich auf den Leib gerückt werden. Doch nicht alle Mittel tun der Kopfhaut gut. So straft Öko-Test drei bekannte Marken ab. Aber sieben Mittel können auch mit "sehr gut" überzeugen.

Dermatologen unterscheiden zwei Arten von Kopfschuppen: Bei fettigen Schuppen sorgen Hefepilze für Probleme, deren Stoff­wechsel­produkte reizen die Haut und rufen Entzündungen hervor. Infolgedessen können auch Rötungen und Juck­reiz auftreten. Bei trockenen Schuppen ist dies vor allem einem Mangel an Feuchtigkeit in der Kopfhaut geschuldet. Bevor in diesem Fall zu einem Anti-Schuppen-Shampoo gegriffen wird, sollte besser erst versucht werden, die Kopfhaut wieder ins Lot zu bringen. Zum Beispiel dadurch, dass ein ganz normales, milderes Shampoo ausprobiert wird.

Ungeachtet solcher Unterscheidungen enthalten fast alle konventionellen Shampoos im aktuellen Öko-Test den Anti-Pilzwirkstoff Pirocton-Olamin - selbst die, die explizit für trockene Kopfhaut ausgelobt sind, was die Tester für wenig sinnvoll erachten. Ansonsten haben Studien gezeigt, dass der Wirkstoff das Pilzwachstum einschränkt. Zugleich ist er relativ mild und gut verträglich.

In Drogerien, Discountern und im Onlinehandel haben die Öko-Tester 27 Shampoos gekauft, die zur Bekämpfung von Schuppen ausgelobt sind - zu Preisen zwischen 0,63 und 18,63 Euro pro 250 Milliliter. Einige Produkte werden zusätzlich für trockene, fettige oder normale Haut empfohlen.

Naturkosmetik ist Testsieger

Sieben Shampoos tragen ein Naturkosmetik-Zertifikat. Die Regeln für Naturkosmetika erlauben Wirkstoffe wie synthetisches Pirocton-Olamin nicht. Stattdessen arbeiten die zertifizierten Naturkosmetik-Shampoos im Test mit Pflanzenextrakten und -ölen, etwa Rosmarin, Brennnessel und Wacholder. Das sind traditionelle Mittel gegen Schuppen, die leicht antimikrobiell wirken sollen. Brennnessel soll zudem die Talgproduktion reduzieren. Weizenkeimöl zum Beispiel wird für eine gesunde Kopfhaut eingesetzt.

Von insgesamt sieben "sehr guten" Schuppen-Shampoos im Test tragen sechs ein Naturkosmetik-Siegel. Sie reinigen meist milder und bekämpfen Schuppen mit den genannten pflanzlichen Wirkstoffen. So zum das günstige "Alverde Pflegeshampoo Anti-Schuppen" von DM für 2,44 Euro oder das "Sante Family Anti-Schuppen Shampoo Bio-Wacholder" von Logocos für 4,29 Euro.

Bei den konventionellen Produkten erhielt nur das doch mit 16,19 Euro recht teure "Annemarie Börlind Aktiv Shampoo bei Schuppen" die Bestnote. Das günstigste "gute" Produkt ist das "Isana Shampoo Anti Schuppen Wasserminze & Grüner Tee", welches für 0,63 Euro bei Rossmann zu haben ist. Ebenfalls Günstiges gibt es unter anderem bei Aldi in Form des "Kür Anti-Schuppen Shampoo Klassik Lemongras Extract" (1,13 Euro).

Markenprodukte sind Testverlierer

Von einer Verwendung der drei für "ungenügend" befundenen bekannten Markenprodukte rät Öko-Test hingegen ab. Denn das "Crisan Anti-Schuppen Intensiv Shampoo", "Head & Shoulders Anti-Schuppen Tiefenpflege Shampoo" und das "Pantene Pro-V Anti-Schuppen" verwenden heikle Inhaltsstoffe.

So enthalten die beiden letztgenannten künstlichen Moschusduft. Der ist gesundheitlich problematisch, denn die hierfür verwendeten polyzyklischen Verbindungen reichern sich im menschlichen Fettgewebe an. Tierversuche gaben Hinweise auf Leberschäden. Zudem enthalten alle PEG/PEG-Derivate, die die Haut durchlässiger machen können. Und mit Natriumlaurylsulfat verwenden alle drei auch zusätzlich noch ein anionisches Tensid, das den Testern eindeutig zu aggressiv für schuppengeplagte Kopfhaut ist.