Der Frühlingsbeginn ist die Zeit der Neuanfänge. Das gilt auch für die eigenen vier Wände: In Küche, Bad und Wohnräumen steht ein umfänglicher Frühjahrsputz an. Wie macht man Wohnung oder Haus startklar für die neue Jahreszeit?

Der Frühling ist die Zeit der Neuanfänge und damit auch der ideale Moment, die Wohnung gründlich auszumisten und zu putzen. Am 20. März war dieses Jahr der offizielle Frühlingsstart - rund um dieses Datum sollte es Staub, Dreck und Co. in den eigenen vier Wänden an den Kragen gehen. Aber wo fängt man am besten an? Und welche Ecken sollte man unbedingt auf dem Schirm haben? Ein Überblick.

Mit Ausmisten starten

Beim Frühjahrsputz hilft es, systematisch vorzugehen. So beginnt man am besten damit, in allen Räumen zu entrümpeln. Ob Kleidung, Kosmetik oder auch Lebensmittel im Kühlschrank: Ausmisten schafft Platz und lässt die Wohnräume ordentlicher aussehen. Beim Ausmisten von Schubladen stellt man am besten einige Müllsäcke bereit. Gut erhaltene Kleidung, Bücher und andere Gegenstände können verkauft oder verschenkt werden.

Nach System arbeiten

Auch beim Putzen selbst sollte man nach System arbeiten. Dabei hilft ein Putzplan: Wichtig ist, sich nicht zu überfordern und sich realistische Ziele zu setzen. Am besten beginnt man damit, in allen Räumen die Fenster zu putzen und die Gardinen zu waschen.

Anschließend geht es ans Staubwischen: Alle Oberflächen und Ablagen (Türrahmen, Bücherregale, Zimmerpflanzen, Heizkörper, Monitore, Lampenschirme und Co.) mit einem feuchten Staubtuch abwischen.

Ganz zum Schluss ist in allen Räumen der Boden an der Reihe: Hier alles einmal mit dem Staubsauger absaugen. Teppiche in die Reinigung bringen oder mit einem speziellen Teppichreiniger säubern. Anschließend in der ganzen Wohnung den Boden wischen.

So wird die Küche sauber

Küche und Badezimmer erfordern meist mehr Aufmerksamkeit als andere Räume. In der Küche sollte man zunächst alle Gegenstände von den Arbeitsflächen entfernen und diese mit einem geeigneten Reinigungsmittel abwischen. Dann die Schränke von innen feucht auswischen.

Anschließend den ausgemisteten Kühlschrank von innen gründlich reinigen. Dafür den Strom abschalten, alle Böden und Fächer herausnehmen, mit Spülmittel heiß abwaschen und abtrocknen. Dann die Ablaufrinne an der Rückwand gründlich säubern - am besten mit einem Wattestäbchen.

Dann geht es an den Backofen: Wer nicht zu chemischen Reinigern greifen will, sollte es mit Rasierschaum versuchen. Den Schaum auf die hartnäckigen Flecken im Ofen geben und einwirken lassen. Dann mit einem feuchten Tuch entfernen. Auch Essig und Backpulver eignen sich bestens als Reinigungsmittel für den Backofen. Backbleche und Gitter sollte man herausnehmen und separat reinigen.

So glänzt das Badezimmer wieder

Im Badezimmer zunächst alle Gegenstände wie Shampoos, Handtücher, Zahnbürsten oder Seifenschalen entfernen. Dann Dusche, Badewanne und Waschbecken gründlich mit Reinigungsmittel oder einer Lösung aus Essig und Wasser säubern. Anschließend gut ausspülen. Wenn das Wasser nicht mehr richtig abläuft, auch den Abfluss gründlich reinigen. Spiegel mit Glasreiniger putzen und mit einem sauberen Tuch trocken polieren.

Die Toilette einschließlich Toilettenbrille und Innenbereich gründlich reinigen. Der Frühjahrsputz ist auch eine ideale Gelegenheit, die Toilettenbürste mal wieder auszutauschen.

Frühjahrsputz in Wohn- und Schlafzimmer

In Wohn- und Schlafräumen alle Kissen ausklopfen. Kissenbezüge, Decken und Bettwäsche abziehen und in die Waschmaschine! Innenfutter von Bettdecken und Kissen lüften. Die Polstermöbel und Sofas absaugen und gegebenenfalls mit Polsterreinigern säubern. Matratze reinigen und Staub vom Lattenrost entfernen.