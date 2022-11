Draußen ist es mittlerweile doch noch kühl geworden - drinnen bollern vielerorts die Heizungen. Was teuer ist und noch dazu trockene Haut verursacht. Doch dagegen kann angeschmiert werden. Für wenig Geld, wie Öko-Test herausgefunden hat.

Der Herbst ist da. Infolgedessen werden wieder verstärkt die Heizungen angeschmissen. Mit zum Teil unangenehmen Folgen für die Haut. Denn die neigt, begünstigt durch Heizungsluft, in der kalten Jahreszeit dazu auszutrocknen. Was zunächst nicht weiter schlimm ist, wenn auch das damit einhergehende Spannungsgefühl sowie rissige, spröde und juckende Haut ziemlich unangenehm sind. Und obendrein nicht so schön ausschaut und sich anfühlt.

Also wird dagegen angecremt, was das Zeug hält. Passend für die kommenden Monate hat Öko-Test 35 Körperlotionen, -balsame und -cremes zu Preisen zwischen 0,38 und 40 Euro für 200 ml vorzugsweise mit der Auslobung "für trockene Haut" oder "reichhaltig" unter die Lupe genommen. Und ja, Sie haben richtig gelesen, der Preis der teuersten Lotion übersteigt den der günstigen Eigenmarke um mehr als das Hundertfache.

Und ist das Geld derart gut investiert? Nö, ganz im Gegenteil. Zwar können die Tester zwei Drittel der Bodylotionen mit "gut" oder "sehr gut" empfehlen, darunter alle 13 mit Naturkosmetik-Siegel. Zehn konventionelle Produkte schmieren allerdings mit "mangelhaft" oder "ungenügend" ab. Unter den Schlusslichtern die drei teuren mit Designerduft: die Lotion "Calvin Klein Eternity For Woman Luxurious Body" für 40 Euro, die "Jean Paul Gaultier Scandal Perfumed Body Lotion" (32,99 Euro) und die "Jil Sander Eve Perfumed Body Lotion" (21,33 Euro) wurden allesamt mit "ungenügend" bewertet.

Sehr gute Körpermilch für 0,38 Euro

Alle drei enthalten den polyzyklischen Moschusduft Galaxolid, zwei obendrein den synthetischen Duftstoff Cashmeran, und davon reichlich. Beide Verbindungen reichern sich im menschlichen Fettgewebe an - mit noch ungewissem Ausgang. Außerdem enthalten sie auch PEG/PEG-Derivate, die die Haut durchlässiger machen können. Bei der Calvin-Klein-Lotion kommt noch in den Augen der Tester "stark erhöhter" Gehalt an Diethylphthalat (DEP) hinzu. DEP, das zur Vergällung von Alkohol dient, kann den Schutzmechanismus der Haut ebenfalls beeinträchtigen.

Beim Calvin-Klein-Produkt hätten die Abzüge locker dafür gereicht, zweimal durchzufallen. Womit der Testverlierer eindeutig benannt ist. Aber schlechter als ungenügend geht eben nicht.

Sehr viel erfreulicher fällt hingegen die Bewertung auch deutlich günstigerer Produkte aus. So ist die "sehr gute" "Lacura Körpermilch Classic" von Aldi Nord/Süd für gerade einmal 0,38 Euro zu haben. Und auch bei der "Alterra Intensiv Körperlotion Bio-Sanddorn" von Rossmann (1,59 Euro), der "Alverde Cremeöl-Lotion Bio-Arganöl, Bio-Mandel" von DM (2,45 Euro), der "Bevola Naturals Bodymilk Bio-Kakaobutter & Bio-Mango" von Kaufland (1,56 Euro), der "Blütezeit Körpermilch Bio-Malvenblüte" von Euco / Edeka, Budni, Netto (1,79 Euro) und der "Cien Nature Bio-Sanddorn Bodylotion" von Lidl für 1,56 Euro hält sich der finanzielle Aufwand für ein "sehr gut" bewertetes Produkt erkennbar in Grenzen.